Tutti attaccano l’elettrico: TG2, Sole, Giornale…

Tutti attaccano l’elettrico: guardate la puntata del Tg2 Post, che cosa ne pensate?

“Vi invito a commentare la scandalosa trasmissione del TG2 Post, dove si è fatta assoluta disinformazione sulle auto elettriche. Sono felice possessore di una Tesla Model Y RWD ed ho percorso più di 7.000 km in 2 mesi (gran parte in autostrada per lavoro in tutto il nord Italia). Sono stato proprio a Roma di recente, come l’illustre invitato del TG2. Ma, nonostante fosse uno dei primi viaggi con l’auto nuova, non ho certo dovuto spegnere il riscaldamento o andare ai 100 per mancanza di stazioni di rifornimento (vengo da Verona). Al contrario: non sono mai uscito dall’autostrada e il rifornimento avveniva nel tempo di un caffè (a volte dovevo affrettarmi). E senza ricorrere ai Supercharger di Tesla, quindi come se avessi un’elettrica di qualsiasi marca. E poi a Roma vuoi mettere la soddisfazione di parcheggiare vicino San Pietro ad una ricarica (passando per non so quante Ztl dopo essermi registrato). Mi manca il poter fare 500 km ai 130 senza mai fermarmi ? Preferisco viaggiare rilassato ai 120 e fermarmi ogni 2/3 ore a ristorarmi. Arrivo a destinazione molto più riposato“. Gianluca

Tutti attaccano: anche Il Sole e Il Giornale

“A ncora una volta con questo articolo del Sole 24 Ore i paladini delle endotermiche , dichiarano che le auto e i trasporti non inquinano lato CO2. Voi che cosa ne pensate? “. Fabio Moretto – “ Sono interessato a sentire un vostro parere in merito la Cina ha teso una trappola all’auto europea e la UE ci è cascata“, pubblicata da Il Giornale.it “. Alessandro. ncora una voltadeli paladini delle endotermiche , dichiarano che le auto e i trasportiVoi che cosa ne pensate?Sono interessato a sentire un vostro parere in merito all’articolo “Elettrico,“, pubblicata da Il Giornale.it

Il complottismo è un male italiano che ci farà perdere posti di lavoro