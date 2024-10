Tutte le balle contro l’eolico: il 94% si ricicla, zero in discarica

Eolico: balle continue in Sardegna. Costruite maldestramente dal partito del gasdotto (leggi qui) e dell’energia sporca e cancerogena di carbone e scarti del petrolio. Alla bugia sul non riciclo delle pale risponde con numeri e studi scientifici Anev (‘associazione nazionale energia del vento).

Eolico: 94% riciclo, zero discarica

L’associazione dopo il fango delle fake news, spesso ed evidentemente ridicole anche per chi non conosce il tema, offre i numeri a chi parla di pale eoliche destinate ad essere abbandonate. «L’Italia è leader per livello di riciclo dei materiali avendo raggiunto il 72% contro il 58% di media europea».

Ma il vero record è sul riciclo nell’eolico: «Qui viene il bello. La percentuale di riciclo degli aerogeneratori è del 94%».

Bene ma quel 6% non è poco. Ecco la risposta di Anev. «Una parte viene riparata e riutilizzata nella stessa funzione (eolico), un’altra viene avviata a riuso triturato per realizzare pannelli isolanti, per produrre prodotti sanitari o di arredamento. Infine viene usata per realizzare arredi urbani. Quindi già oggi nessun rottame eolico va a finire in discarica».

Eolico oggi è tutto riciclabile

Sia riciclo che riuso rendono sostenibili gli impianti, ma già oggi ci sono sul mercato aerogeneratori completamente riciclabili. Si può dire altrettanto per tanti altri prodotti?

Ecco cosa scrive l’associazione Anev in un post su Facebook sul tema eolico: «Se considerassimo i nuovi modelli di aerogeneratori attualmente in vendita il livello di riciclo sale molto ma molto vicino al 100% in quanto già esistono delle turbine in produzione completamente riciclabili».

Già nel 2020 è stato pubblicato lo studio “Accelerating Wind Turbine Blade Circularity” elaborato da WindEurope, Cefic ed EuCIA – rappresentano rispettivamente l’industria dell’energia eolica, della chimica europea e l’industria europea dei compositi – dedicato alle modalità di riciclo delle pale che potete scaricare qui.

Ebbene già quattro anni fa stimavano il recupero del materiale nell’85-90% dei casi. Nel frattempo la ricerca ha portato altri risultati.

Alcuni estratti del testo del 2020: «Oggi circa l’85-90% della massa totale delle turbine eoliche può essere riciclato. Per la maggior parte dei componenti di una turbina eolica – la fondazione, la torre e i componenti della navicella – sono state individuate pratiche di riciclaggio».

Le criticità: «Le pale delle turbine sono più difficili da riciclare a causa dei materiali compositi utilizzati nella loro produzione».

In campo le soluzioni

Si tratta più di un problema economico che tecnologico. «Esistono varie tecnologie e un numero crescente di aziende offre il riciclaggio dei compositi; queste soluzioni non sono ancora ampiamente disponibili e competitivo in termini di costi».

Così si leggeva quattro anni fa. Oggi si sono fatti passi avanti. Uno studio di ricercatori della Lituania è dedicato ai materiali compositi e alle pale dei generatori – si può scaricare qui – indica alcuni percorsi.

Le pale sono realizzate «con materiali compositi, come strati di fibra di vetro o fibra di carbonio rinforzata con resina epossidica o poliestere e possono essere utilizzate per 20-25 anni».

Più nel dettaglio il procedimento consiste «nella scomposizione di vecchi materiali compositi, come i compositi in resina epossidica rinforzati con fibra di vetro, in un processo di pirolisi utilizzando uno speciale catalizzatore. In tal modo c’è la separazione tra componenti preziosi per il riutilizzo e il riciclo di materiali compositi in energia».

Sono diverse le ricerche, diverse le proposte industriali di riciclo e secondo la Coalition for Wind Industry Circularity saranno decine di migliaia i posti di lavoro che si potranno creare in questa filiera dell’economia circolare.

