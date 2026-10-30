Tutte elettriche le finaliste di Car of he Year, il concorso auto più prestigioso a livello europeo. È una svolta clamorosa nella storia del premio.

Tutte elettriche le finaliste del premio europeo più prestigioso

Sono Bmw iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo e Volvo EX60. La premiazione del modello vincente del Car of the Year (COTY) avverrà l’8 gennaio al Bruxelles Motor Show 2027. La lista costituisce una svolta clamorosa nella storia dell’auto a livello continentale, con una totale affermazione dell’elettrico. Tanto che sul sito del premio si parla di “svolta storica, è arrivata la rivoluzione elettrica”. I finalisti sono stati selezionati dalla giuria di 64 giornalisti specializzati di 25 Paesi, al termine della fase in cui sono stati esaminati 38 modelli. Modell che in precedenza erano entrati a far parte della long list, da cui si è arrivati ora alla short-list. Non sarà comunque la prima volta che il premio viene assegnato a un’elettrica. La Renault, per esempio, l’ha portato a casa nel 2025 con Renault 5- Alpine A290 e nel 2024 con la Scenic.

Ormai è una regola: le novità vere sono elettriche

Queste sette finaliste parteciperanno il 25-26 novembre alla fase conclusiva della manifestazione. Con una due giorni che le vedrà impegnate in test e valutazioni sulla pista di Balocco (Vercelli), che sarà anche sede dell’assemblea generale della giuria COTY. Ogni giurato avrà a disposizione 25 punti, da distribuire tra almeno cinque delle sette finaliste, con un massimo di 10 punti per una singola vettura. Non sarà possibile assegnare lo stesso punteggio alle prime due classificate e ogni voto dovrà essere accompagnato da una motivazione. Tra i criteri di valutazione ci sono design, sicurezza, comfort, prestazioni, innovazione tecnologica, impatto ambientale e rapporto qualità-prezzo. Ricordiamo che da pochi giorni anche Vaielettrico ha assegnato il suo premio come Auto del 2026, scelto una giuria di 15 esperti. Si tratta della Leapmotor T03, a cui è andato il Vaielettrico Award.