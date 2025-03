Tutte elettriche a Oslo: “Rumore zero, un sogno”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tutte elettriche a Oslo le auto e il rumore è sparito, un sogno: di ritorno da un viaggio in Norvegia, Elvio ci racconta la cosa che più lo ha colpito. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vosrre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Tutte elettriche a Oslo: “Senti solo il rotolare dei pneumatici e il vociare delle persone”

“Recentemente ho acquistato una Tesla, passando così parzialmente all’elettrico, e proprio due settimane fa abbiamo fatto, con mia moglie, un viaggio in Norvegia. Dovendo noleggiare un’auto, ho optato per una elettrica, anche perché in Norvegia ci sono solo elettriche. Con limiti di velocità fino ad un massimo di 80 km su strade normali e 110 in autostrada. E direte: e dove sta la novità? Di fatto la novità sta che ad Oslo, essendo auto tutte elettriche, non senti alcun rumore al di fuori del rotolino dei pneumatici e del vociare delle persone. Mi sono domandato allora: perché non si parla mai, oltre che dell’inquinamento da CO2, anche dell’inquinamento acustico? Veramente mi sono sentito catapultato in un altro mondo. Sicuramente di questo lato non se ne parla a sufficienza. Grazie per l’attenzione“. Elvio Borghesi

Un viaggetto per capire che mondo sarebbe, al di là delle chiacchiere

Risposta. Leggendo queste righe viene da chiedersi quale sarà l’effetto opposto. Ovvero che cosa proverà un cittadino di Oslo facendosi un giro in una grande città italiana come Roma, con rumori che spesso non consentono neppure di parlare a chi ti sta vicino. È vero, come scrive Elvio, che ci sono tanti altri vantaggi nelle auto elettriche di cui non si parla mai, al di là delle emissioni zero mentre si viaggia. Non si dice che le EV non fanno rumore, che non hanno vibrazioni. E che quindi i vantaggi non sono solo per chi le guida, ma anche per la qualità di vita complessiva di tutti. Non è né un sogno né un auspicio: è una realtà che si può verificare facendo un viaggetto a Oslo.