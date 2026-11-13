Tutta un’altra Leaf: ora arriva a 620 km

Tutta un’altra Leaf: la terza generazione della prima Nissan elettrica arriva a 622 km di autonomia. Con ricarica rapida fino a 150 kW.

Tutta un’altra Leaf: batterie da 52 o 75, motore 218 Cv

C’é da recuperare la posizione di preminenza che la Leaf si era conquistata già con la prima versione. Ora si riparte con un modello totalmente nuovo che fa parte del poker di modelli elettrici del rilancio Nissan, con Micra, Pixo e Juke EV. La nuova LEAF è disponibile con batterie da 52 kWh e 75 kWh, capaci di offrire rispettivamente fino a 440 km e a 622 km di autonomia WLTP. Con la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, si possono recuperare fino a 420 km di percorrenza in circa 30 minuti. La batteria é dotata di sistema intelligente di gestione termica per predisporre la temperatura ottimale. Contribuendo a ottimizzare tempi ed efficienza della ricarica in diverse condizioni di utilizzo. Il motore elettrico eroga 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6″.

C’é anche il Vehicle to Load

Progettata presso il Global Design Studio Nissan di Atsugi, in Giappone, la nuova LEAF presenta una silhouette da crossover. Con coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,25. Grazie alla funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), la nuova LEAF consente inoltre di alimentare dispositivi elettrici esterni fino a una potenza di 3,6 kW, ampliandone la versatilità d’uso. Tra le principali dotazioni figurano il sistema ProPILOT Assist con Navi-link, l’e-Pedal Step con frenata rigenerativa regolabile. E l’Around View Monitor con visualizzazione 3D, la telecamera frontale che riproduce le immagini delle ruote anteriori e la porzione di strada circostante. Oltre a un pacchetto completo di sistemi di assistenza a guida e sicurezza attiva.

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