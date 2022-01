Turismo green: convegno in Sardegna (28 gennaio)

Turismo da migliorare in senso green, non solo tintarella. In Sardegna prendono spazio gli operatori turistici che offrono vacanze green, sostenibili e spuntano anche le prime offerte elettriche: dalla barca a vela al cicloturismo.

E il cicloturismo, anche con le ebike, è uno dei piatti forti dell’isola che offre itinerari lungo il mare e verso l’interno tra pianura e montagna. Un ricco giacimento che ha goduto di un bando dell’agenzia regionale Sardegna Ricerche che presenta i progetti finanziati nel convegno “Il Turismo sostenibile in Sardegna: stato dell’arte e prospettive“.

Un bando da 3 milioni di euro

Il bando ha a disposizione “più di 3 milioni di euro” e conta su “oltre 300 operatori, 21 progetti e tre linee di intervento. I numeri per ripensare il turismo in Sardegna in chiave green. L’evento sarà l’occasione per fare il punto sui progetti finanziati – con risorse del POR FESR 2014-2020, Asse I – per creare reti d’impresa, migliorare la gestione territoriale e diversificare l’offerta per rendere l’isola sempre più competitiva, ma attenta all’ambiente”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 28 gennaio 2022 sulla piattaforma zoom dalle 9.30 alle 13.30.

Per registrarsi all’evento basta compilare il modulo.

Il programma

9:30 – 9:45

Accoglienza dei partecipanti

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Assessori e/o DG competenti

Maria Assunta Serra, Direttore Generale di Sardegna Ricerche

9:45 – 11:45

1° Sessione – TURISMO, CULTURA E AMBIENTE: INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

Il progetto complesso Sardegna un’Isola sostenibile

Marina Masala, Responsabile della Piattaforma Economia Circolare di Sardegna Ricerche

Serenella Paci, Michela Manni, Maria Rosaria Balzano, RTI ISRI Poliste, Supporto tecnico Progetto

Gloria Crabolu, Commissione di valutazione bando Sardegna un’Isola sostenibile

I progetti raccontati dalle voci di alcuni partenariati pubblici e reti di imprese beneficiarie

Linea A+B – Partenariati pubblici e reti di imprese territoriali

Vivere il SudOvest + Percorso di creazione della destinazione turistica sostenibile del Sud Ovest

Ogliastra accogliente + Ogliastra Blue Zone

Barbagia Nuorese Baronia + Baronia GreenLand + Rete Sardinia Long Stay

RESET + Rete Lakesos 2020

Linea C – Reti di imprese regionali di prodotto

Best- Bike Sardegna

SMART- Siti e musei archeologici in rete con il territorio

Astroturismo Sardegna

Siendas Academy

Interazione digitale, interventi liberi e confronto con i partecipanti

11:45 – 12:45

2° Sessione: LE OPPORTUNITA’ FUTURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030 e il Progetto DestiMED

Emanuela Manca, Gruppo di coordinamento della SRSvS, Servizio SVASI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

La Programmazione dei Fondi Europei 2021-2027 e la Strategia di Specializzazione Intelligente S3

Fabio Tore/Marisa Guiso/Stefano Renoldi, Centro Regionale di Programmazione, RAS

Assessorato del Turismo, RAS

Interventi liberi e confronto con i partecipanti

