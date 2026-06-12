











Le Isole Figi sono il simbolo dei cambiamenti climatici e affrontano una grave emergenza: l’innalzamento del livello del mare erode le coste a un ritmo di 1,3–1,5 metri all’anno. Il governo ha identificato 65 villaggi a rischio, con diverse comunità già costrette a trasferirsi verso l’entroterra per sopravvivere. A questa situazione si aggiunge l’impennata dei prezzi del carburante, che sta mettendo sotto pressione cibo, medicinali, turismo e beni essenziali. In questo contesto si apre alla nautica elettrica. Candela, Green Pacific Shipping e Sea Fiji hanno firmato un Memorandum of Understanding per introdurre nel Paese una flotta di traghetti elettrici con foiling Candela P‑12, destinati a operare sotto il marchio locale VukaWaqa.

La dipendenza fossile costa cara: si vira sull’elettrico

Le nazioni insulari del Pacifico stanno affrontando costi energetici in forte aumento. Il trasporto marittimo, fondamentale per collegare oltre 300 isole e sostenere il turismo, risente direttamente della crisi con tariffe più alte e rincari generalizzati.

Il progetto prevede l’arrivo delle prime imbarcazioni elettriche a metà 2027. Una flotta iniziale di tre-cinque P‑12 collegherà Nadi/Denarau con le isole Mamanuca e Yasawa, sostituendo le barche diesel sulle rotte più trafficate. Green Pacific Shipping sarà l’operatore principale e responsabile del finanziamento, Sea Fiji gestirà le operazioni locali e l’esperienza dei passeggeri, mentre Candela fornirà le imbarcazioni e la formazione tecnica. Le tre aziende presenteranno la partnership VukaWaqa all’evento AHICE Fiji, incontrando operatori turistici e stakeholder pubblici.

Clicca qui e partecipa al nostro concorso

Secondo l’azienda svedese che produce Candela P‑12 i foil consentono di «volare sopra l’acqua riducendo fino all’80% il consumo energetico rispetto alle imbarcazioni veloci tradizionali, con minore scia, rumore ed emissioni». Secondo uno studio di Candela, due P‑12 potrebbero ridurre i costi operativi annuali fino al 42% ed evitare 26.000 tonnellate di CO₂ in 15 anni. La ricarica? Da Stoccolma parlano di sistemi solari galleggianti. Candela opera già servizi pubblici a Stoccolma e ha annunciato progetti nelle Maldive, a Mumbai e in Norvegia.

LEGGI ANCHE: Candela Speed Boat, si vola a 25 nodi per 3 ore e guarda il VIDEO