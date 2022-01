Tundra Buggy, andar per orsi polari a zero emissioni

Gli orsi polari sono tra le specie animiali che rischiano l’estinzione a causa dello scioglimento dei ghiacci artici provocato dai cambiamenti climatici. Eppure i tour per osservarli e studiarli nel loro ambiente naturale sono quasi sempre efettuati a bordo di giganteschi fuoristrada diesel, grandissimi emettitori di gas clima alteranti. Ma ora un tour operator canadese ha fatto il suo piccolo passo nella direzione giusta elettrificando uno di questi veicoli. A Churchill, nello stato del Manitoba, è nato così il Tundra Buggy elettrico.

Il Tundra Buggy dal diesel all’elettrico

Frontiers North Adventures è l’operatore turstico che organizza tour per osservare orsi polari, balene beluga e altre meraviglie dell’Artico. Ha convertito uno dei suoi Tundra Buggy diesel in un veicolo a batteria (con il supporto del Fondo per la conservazione e il clima del Manitoba, il Vehicle Technology Center e il Centro per la tecnologia e l’energia dei veicoli del Red River College Polytech).

«Oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra di Frontiers North Adventures, il principale risultato di questo Tundra Buggy EV sarà un’esperienza di viaggio silenziosa per i nostri ospiti» ha detto John Gunter, CEO di Frontiers North Adventures.

Il Tundra Buggy può ospitare fino a 40 passeggeri. Per la conversione si è utilizzata la batteria di seconda vita di un autobus elettrico. La trasformazione è stata realizzata a Winnipeg, dove è stato sostituito telaio, sospensioni, assali, propulsione, motori.

«Passando dal diesel all’elettrico _ ha aggiunto Gunter _ ridurremo, in una stagione normale, le nostre emissioni di gas serra di circa 8,3 tonnellate di anidride carbonica».

“Possiamo risparmiare 3.600 tonnellate di CO2”

L’Artico è, per così dire, Ground Zero per gli effetti del cambiamento climatico. Ma prprio lì, paradossalmente, gli sforzi per affrontare i problemi sono “congelati”. Frontiers North, uno dei numerosi operatori che offrono tour di osservazione della fauna selvatica dell’Artico, ha una flotta di 12 Tundra Buggy a motore diesel, che spera di convertire in EV nell’arco di decennio. Così facendo, sostiene l’azienda, «le nostre emissioni di gas serra potrebbero essere ridotte di oltre 3.600 tonnellate di anidride carbonica nei prossimi 25 anni».

I rischi dei cambiamenti climatici per gli orsi polari sono ben descritti nel sito ambientalista Polar Bears International.

