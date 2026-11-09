Tullio e 129mila km in C-Zero, poca autonomia ma avanti tutta

C’è chi sceglie l’auto elettrica per moda e chi, come Tullio Barzaghi da Como, la vive come una naturale estensione del proprio stile di vita. Non è soltanto uno dei primi utilizzatori italiani di vetture a batteria, ma una persona che da anni sperimenta concretamente la sostenibilità: ha installato il fotovoltaico, coltiva un giardino rigenerativo, insegna biodanza e cerca di ridurre al minimo sprechi e consumi in ogni aspetto della quotidianità. La sua attuale compagna di viaggio è una Citroën C-Zero che oggi sfiora i 129 mila chilometri. Un risultato notevole per una delle prime citycar elettriche arrivate sul mercato europeo. Sulle pioniere abbiamo raccolto le testimonianze di Nanni, di Angelo Musumarra e Angelo Spinelli. Avete una storia simile? Scrivete a info@vaielettrico.it

E con la Citroën C-Zero ha fatto 10/11 mila km l’anno

«Percorro circa 10-11 mila chilometri all’anno», racconta a Vaielettrico. «Siamo più o meno nella media italiana, ma appena posso cerco di usare il treno o la metropolitana. Evito di prendere l’auto inutilmente, che sia elettrica o meno». In famiglia c’è anche una Renault Clio station wagon, ma la piccola elettrica è sempre stata il suo veicolo di riferimento. «La C-Zero è la mia auto. Ho sempre cercato di far fare a lei il maggior numero possibile di chilometri». La passione di Tullio per la mobilità elettrica non nasce ieri. Anzi. Nel 2012 acquistò una Mia Electric, una delle vetture più originali e pionieristiche dell’epoca, caratterizzata dalla posizione di guida centrale e da una batteria da appena 8 kWh.

«Aveva un sistema di gestione della batteria davvero problematico», ricorda. «Dopo sei anni e circa 65 mila chilometri, con una batteria in parte sostituita e in parte no, riuscii a venderla a un appassionato del settore». Fu allora che arrivò la Citroën C-Zero, acquistata usata da un privato con circa 24-26 mila chilometri all’attivo. «Oggi il contachilometri è arrivato a 128-129 mila chilometri. In pratica, in otto anni ne ho percorsi oltre 100 mila personalmente». Numeri che dimostrano come queste piccole elettriche possano affrontare senza problemi utilizzi reali e continuativi.

La differenza nei costi di manutenzione

Se c’è un aspetto che ha convinto definitivamente Tullio della validità dell’elettrico è quello economico. Il confronto con la Clio di famiglia è impietoso. «Con la termica abbiamo avuto di tutto: batterie da sostituire, problemi meccanici, freni, pastiglie, interventi in garanzia e anche fuori garanzia. Insomma, una lunga serie di spese».

Con la C-Zero la situazione è stata completamente diversa. «Non ci ho praticamente mai fatto nulla. Ogni tanto cambio il filtro dell’abitacolo e basta. I freni? Li ho fatti controllare più volte, ma mi hanno sempre detto che non erano da sostituire». Una testimonianza che conferma quanto spesso sottolineato dagli utilizzatori di auto elettriche: meno componenti meccaniche equivalgono a meno manutenzione e meno costi imprevisti.

Come tenere in vita un’auto elettrica di 14 anni

La C-Zero di Tullio ha ormai circa 14 anni. La batteria non è più quella di una volta, ma continua a svolgere il suo lavoro. Seppure veramente al minimo. Secondo le sue stime la capacità utilizzabile è scesa a circa 10 kWh rispetto ai circa 13 kWh originari. «Se guido con il piede leggero riesco ancora a percorrere fra 6,5 e 7 chilometri per kWh. In pratica faccio tra 55 e 60 chilometri con una carica». L’inverno resta il periodo più impegnativo. «Quando accendo il riscaldamento l’autonomia scende attorno ai 50 chilometri». Che fare? «Ho sviluppato nel tempo una strategia precisa. Per esempio sono insegnante di biodanza e grazie alla disponibilità del centro ho la possibilità di ricaricare e vista l’esiguità del consumo non mi chiedono di pagare».

Una ricarica al lavoro: «Collego il cavo dedicato alla ricarica con presa Schuko da 16 ampere in sicurezza e dopo due ore posso ripartire con l’energia necessaria». Una dimostrazione pratica di come le prime elettriche richiedano pianificazione, ma possano comunque continuare a essere utilizzate quotidianamente.

Il sogno della seconda vita delle batterie

Da appassionato di sostenibilità, Tullio guarda con interesse anche al futuro della sua batteria. «Ho sempre pensato che sarebbe perfetta come accumulo domestico per il mio impianto fotovoltaico». Il problema, secondo lui, non è tecnico ma burocratico. «Le batterie per accumulo residenziale costano moltissimo. Una batteria automobilistica con 30 o 40 kWh contiene un’enorme quantità di energia, ma in Italia è difficile riutilizzarla a causa di vincoli normativi, assicurativi e certificativi». È un tema che segue da anni.

Del resto è uno di quelli che guardavano con interesse già quindici anni fa ai progetti di conversione elettrica delle Smart e alle iniziative dei pionieri del retrofit. «In altri Paesi, come la Polonia, certe sperimentazioni sono più semplici. Da noi la burocrazia complica tutto».

Il rammarico per i pionieri dimenticati

C’è infine un aspetto che lascia l’amaro in bocca a Tullio.«In tutti questi anni non ho mai visto una vera campagna dedicata a chi possiede le prime auto elettriche. Nessuna supervalutazione, nessun incentivo specifico». Secondo lui, modelli come la Citroën C-Zero, la Peugeot iOn e le loro sorelle meritavano maggiore attenzione. «Ne hanno vendute pochissime. Siamo stati noi a sperimentare per primi questa tecnologia, quando ancora quasi nessuno ci credeva». Nonostante tutto, la sua piccola elettrica continua a svolgere il proprio lavoro ogni giorno.

E ascoltandolo parlare si capisce che la C-Zero non è semplicemente un mezzo di trasporto. È il simbolo di una scelta coerente, fatta molto prima che la mobilità elettrica diventasse un fenomeno più diffuso. Una scelta che passa dal fotovoltaico, dalla cura del verde, dalla biodanza e da un’idea di sostenibilità vissuta quotidianamente e con oltre centomila chilometri a emissioni zero di esperienza reale alle spalle.

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