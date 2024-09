Chi rottama un vecchio copri gambe (di qualunque marca) entro il 30 novembre riceverà un buono sconto di 30€ sull’acquisto di un nuovo Termoscud Tucano Urbano.

Il copri gambe più venduto e più conosciuto compie 25 anni. Quando Tucano Urbano ha inventato il Termoscud eravamo ancora nello scorso millennio. In tasca avevamo le lire e il Nokia 3210. Da allora sono stati venduti più di 1 milione di Termoscud. È diventato un’inseparabile compagno di viaggio per gli scooteristi che non abbandonano le due ruote nemmeno nella stagione fredda. Con il tempo sono stati prodotti copri gambe specifici per più di 200 modelli. Un “taglio” sartoriale che ha decretato il successo della “copertina” di Tucano. Successo dovuto anche alla tecnologia antisventolio SGAS che mantiene stabile il Termoscud.

Per festeggiare il quarto di secolo, Tucano Urbano offre a tutti gli scooteristi un buono di 30 €. Uno sconto valido per tutti quelli che rottameranno il loro vecchio copri gambe e lo sostituiranno con un nuovo Termoscud. Per approfittare dell’iniziativa basta recasi presso la rete vendita Tucano Urbano entro il 30 novembre.

“Nel rispetto della missione nativa del brand, – spiega Mirko Tambascia, product manager del brand più urbano del gruppo Mandelli – abbiamo voluto consentire a tutti gli scooteristi di proteggersi da freddo e pioggia con un nuovo copri gambe, perché per quanto resistente la Copertina, non può considerarsi eterna o indistruttibile: per poter affrontare la stagione fredda al meglio, raccomandiamo di sostituirla almeno ogni 3 o 5 anni, in base all’utilizzo. Di conseguenza, in un’ottica di sostenibilità, abbiamo deciso di contribuire allo smaltimento dei tantissimi coprigambe, anche non marchiati TUCANO URBANO, che si vedono in fin di vita nelle nostre città”.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –