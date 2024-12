Tu quoque Giletti, contro l’elettrico…

Tu quoque Giletti, contro l’auto elettrica… Un lettore segnala un servizio andato in onda lunedì 9 su Raitre nella trasmissione “Lo Stato delle cose”. Vaielettrico

Tu quoque Giletti: il solito servizio sull’Italia senza ricariche, perché in tv…?

“Vi seguo sul canale YouTube da moltissimo tempo. Lunedì ho guardato su Rai 3 “Lo Stato delle Cose“. Hanno parlato della crisi del settore auto in Italia ed Europa, ma anche delle difficoltà legate alla mobilità elettrica. In particolare, hanno mostrato un servizio in cui una donna con una citycar elettrica cercava di ricaricare, ma faticava a trovare colonnine disponibili. O doveva aspettare ore per la ricarica. Grazie ai vostri contenuti so bene che con le auto elettriche è importante ricaricare nei tempi morti. E non aspettare l’accensione della spia di riserva, come si fa con i distributori di carburante. Purtroppo, nel servizio questo aspetto non è stato affrontato. Vi consiglio di dare un’occhiata al filmato. E magari realizzare un video dedica su questo tema, per contrastare disinformazione e demonizzazione delle auto elettriche sulla TV pubblica. Non possiedo ancora un’elettrica, non perché non mi piaccia (tutt’altro, mi piacciono molto). Ma per il momento non ho la possibilità economica di acquistare né un’auto elettrica né una endotermica. Daniele Falasca

Le colonnine ci sono, sono solo troppo care…

Risposta. Siamo alle solite: si continua ad attaccare l’auto elettrica dicendo che non ci sono le ricariche, quando i numeri dicono tutt’altro. Le colonnine ci sono, erano già più di 60 mila a fine settembre, secondo le rilevazioni trimestrali di Motus-e. Il problema è che troppo spesso restano inutilizzate, per due motivi legati uno all’altro. Il primo è che di auto elettriche in Italia ce ne sono poche, perché costano ancora troppo, e quindi mancano i clienti. Il secondo è che anche le ricariche sono troppo care, tra le più care d’Europa, togliendo la convenienza a viaggiare in elettrico che invece c’è in Paesi come Francia e Spagna. Ma in tv, non solo da Giletti, si continua con la tiritera delle ricariche che mancano, senza mai intervistare uno dei tanti italiani che in elettrico viaggiano già da anni. Anche se la Rai, va detto, non raggiunge i livelli di acrimonia di certe ‘inchieste’ viste su Mediaset.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico