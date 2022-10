Tu quoque Barisoni, schierato con i no BEV?

Lettera aperta a Sebastiano Barisoni, conduttore della trasmissione “Focus Economia” di Radio 24, che ieri si è schierato contro il bando ai motori a benzina e diesel decretato dall’Unione Europea.

“Caro Sebastiano, ti ho appena ascoltato commentare, e condividere, le dichiarazioni di Carlos Tavares sul “dogmatismo ecologico” che avrebbe indotto l’Unione europea a mettere al bando le auto termiche dal 2035, ignorando la “macelleria sociale” che ciò comporterebbe.

Perdonami il tono confidenziale. Me lo permetto per due motivi. Primo: perchè ho grande stima per te e per il tuo modo di essere giornalista, ho sempre seguito con interesse la tua trasmissione Focus Economia su Radio 24 e quasi sempre ho condiviso le tue posizioni. Quando non è successo, ho comunque apprezzato il rigore degli argomenti con cui le hai sostenute.

Secondo: perchè, pur non conscendoti personalmente, sono un tuo collega e lo sono stato nella tua stessa azienda, seppure, nel mio caso, molto tempo fa, quando io e il tuo direttore Fabio Tamburini eravamo poco più che ragazzi di bottega di un grande e ingombrante maestro come Gianni Locatelli.

Qualche sbavatura nel sostegno a Tavares

Sul caso auto elettrica, però, confesso che mi hai un po’ sorpreso. Non perchè le tue opinioni non siano più che legittime, ci mancherebbe. Ma non è da te sostenerle con dati approssimativi, qualche sbavatura (il particolato dei freni? Dovresti sapere che l’auto elettrica non li usa quasi mai, grazie alla frenata rigenerativa), interpretazioni fuorvianti o contraddittorie. Tutto si può discutere, insomma, purchè partendo da una base condivisa.

Andiamo a leggere cosa ha stabilito Bruxelles

Per esempio, quando ci dici che l’Unione Europea vuole imporre l’auto elettrica dici un’ inesattezza. L’Europa vieta, a partire dal 2035, la vendita di auto nuove che non siano ad emissioni zero. Poichè le auto a idrogeno, se verde, sono ad emissioni zero, così come quelle a bio carburanti o ad e-fuel, il principio della neutralità tecnologica, che invochi, è salvo. Poi butti lì che se l’obiettivo è ridurre le emissioni del 90% non dovrebbe essere l’Europa ad imporre come raggiungerlo. Qualche costruttore, dici, potrebbe segliere l’ibrido. Fammi l’esempio di una sola auto ibrida che riduce a consumi del 90% e ti darò ragione.

Aggiungi che nessuno ha mai spiegato perchè l’auto elettrica e non altre tecnologie. Ma come? L’hanno spiegato mille volte scienziati come Valerio Rossi Albertini, Nicola Armaroli, Alessandro Abbotto (in due libri, vedi qui e qui), organismi indipendenti come Transport&Environment, la stessa Associazione europea dei costruttori, l’Acea, che ha criticato la draconiana decisione dell’Europa per le troppe incertezza del quadro internazionale e la carenza delle infrastrutture (13 anni per colmarla possono bastare?), non certo per la sostanza della scelta tecnologica. E prorio l’altroieri, a Parigi, il responsabile tecnologie di Mercedes Markus Schäfer ha detto: «L’efficienza di un’auto elettrica alimentata a batteria è comunque migliore rispetto ad una vettura alimentata a idrogeno verde. Meglio mettere l’energia verde direttamente nelle batterie».

Il falso scopo della neutralità tecnologica

La verità è che tutti i costruttori sanno benissimo che la neutralità tecnologica è uno specchietto per le allodole. L’ auto elettrica già copre oltre il 10% del mercato auto europeo e il 75% dell’immatricolato in un Paese di non trascurabile peso come la Norvegia. Mentre tutte le alternative sono immature, troppo costose o impraticablili. Nessuna, insomma, ha un orizzonte visibile al 2035.

Dunque, ma è solo un mio parere, i costruttori alla Tavares danno addosso all’auto elettrica perchè hanno capito che quella, e solo quella, potrà veramente ammazzare il loro “business as usual” abbarbicato al motore diesel e benzina. Tutto il resto è un falso scopo, da sventolare perchè poi, chissà…

Lo ammazzeranno i tedeschi? E’ probabile. Puoi anche definirli rigidi, miopi e dogmatici, come infatti li hai definiti. Ma se saranno davvero loro i killer del motore termico avranno dimostrato che sì, si poteva fare. Venivano dalla vergogna del dieselgate, quindi non li si può accusare di aver goduto di rendite di posizione. Semplicemente, hanno fiutato l’aria che spirava dall’Oriente e si sono mossi in anticipo, molto prima che la cattiva Europa pensasse a obblighi e divieti, per non esserne travolti. E quando l’ Italia di Sergio Marchionne ancora puntava sul metano…

I tedeschi, i cinesi e noi

Una brutta aria, fetida e inquinata, quella che ristagnava su Pechino e Shanghai all’inizio dello scorso decennio. Tanto da obbligare le autorità cinesi a varare il diktat NEV (New electric vehicles) che ha contribuito a ridurre lo smog del 40% in sette anni (quel che l’America ha fatto in 40) e ha proiettato l’industria automobilistica cinese in vetta al mondo. Già allora i tedeschi chiamavano a raccolta i loro fornitori dicendo: “ragazzi, datevi una mossa perchè qui arriva la rivoluzione elettrica”. Erano dieci anni fa.

Ora ci dici che i 13 anni che ci separano dal 2035 sono pochi e servirebbe buon senso e gradualità. Ma dieci più tredici fa ventitrè, e se non basta un quarto di secolo a svegliare chi dorme tra i due guanciali del business termico e convincerlo a correre per saltare sul treno in partenza anzichè stendersi sui binari per cercare di fermarlo, sarà una proroga di un altro lustro a buttarli giù dal letto?

Emissioni zero: siamo sicuri di avere altro tempo?

Ma poi: abbiamo altro tempo? Le auto termiche nuove si potranno vendere fino al 31 dicembre 2034, e continueranno a circolare per altri 15 almeno. Quindi fino al 2050 avremo in strada veicoli che bruciano idrocarburi e nell’arco di vita sparano in atmosfera CO 2 per circa sette volte il loro peso. Rispettare l’Accordo di Parigi e gli obiettivi sottoscritti dai 27 Paesi dell’Unione europea che prevedono per quella data la cosiddetta neutralità del carbonio, cioè un saldo netto zero tra emissioni e assorbimento naturale dell’anidride carbonica, sarà già così un’impresa al limite dell’impossibile.

Dici ancora che l’Europa emette solo l’8% della CO 2 globale, e questo è vero. Ma i trasporti sono responsabili del 20% del totale delle emissioni europee, non dell’8-10% come sostieni tu. E pesano quasi il doppio rispetto al residenziale. Inoltre i trasporti su strada sono l’unico settore in cui le emissioni di gas serra sono in aumento rispetto al 1990, mentre tutti gli altri settori le hanno significativamente ridotte. Tanto che l’Europa ha centrato, anzi migliorato, gli obiettivi di Kyoto con un taglio complessivo del 22% rispetto al 1990.

Posti persi, posti creati: manca un bilancio

Torno a bomba sull’industria dell’auto. La cifra dei 70-75 mila posti a rischio nella filiera automotive italiana, cioè la paventata “macelleria sociale”, è frutto di un calcolo spannometrico dedotto dalle ore lavoro necessarie per produrre un powertrain termico e uno elettrico: 100 ore per il primo, 25 ore per il secondo, come dici tu stesso.

Ma qualcuno l’ha mai analizzato nel dettaglio prima di assumerlo come un dato di fatto? Ha mai calcolato quanti occupati assorbirà l’indotto dell’auto elettriche, fra infrastruttura di ricarica, installazione di wallbox domestiche nei circa 11 milioni di posti auto residenziali, nei parcheggi, nei luoghi di lavoro? E quanti lavoratori qualificati serviranno per elaborare e monitorare i sofisticatissimi software di gestione di un’auto elettrica? Quante delle 5.500 aziende della filiera, con i loro 240 mila dipendenti, potrà convertirsi con successo alla tecnologia elettrica conquistando altri spazi nell’automotive o in altri settori? Proprio ieri FPT ha inaugurato il suo ePowertrain Plant, con 200 nuovi posti di lavoro.

Quante aziende della robotica e dell’automazione industriale troveranno poi spazio nei sistemi di produzione di motori elettrici, batterie, inverter, trasmissioni, come dimostrano i casi di Comau, Marposs, Ima-Atop, Manz Italia?

Infine, volumi decuplicati, piattaforme dedicate, catene di fornitura accorciate e ottimizzate, nuove linee di produzione messe a regime consentiranno di abbattere i costi di produzione e i prezzi portandoli al livello di qualsiasi auto termica, e forse sotto. E’ sempre avvenuto nella storia dell’auto e dell’industria in generale (non devo spiegarti io cosa siano le economie di scala) e avverrà anche con l’auto elettrica, come prevedono tutti, tranne chi ha altri interessi da difendere.

C’è un’opzione A: perchè puntare sulla B?

Insomma, caro Sebastiano: da te mi aspetterei qualche ragionamento in più. Una riflessione, per esempio, sull’opzione A. Consiste nell’ accettare la sfida del 2035 e giocarla assieme ai nostri partner tedeschi che, come fai giustamente notare, oggi acquistano in Italia il 22% della loro componentistica. Ma ci potrebbero abbandonare se, inseguendo il miraggio dell‘opzione B (rinvio della scadenza) il made in Italy restasse aggrappato al motore a scoppio. Che ne dici di una nuova puntata dedicata ad ascoltare l’altra campana?

Un cordiale saluto„ Massimo Degli Esposti

