Trump va alla guerra del petrolio. Che Dio ce la mandi buona

In un anno da inquilino della Casa Bianca Donald Trump ha ordinato a suoi marines tre “operazioni militari speciali”: in Iran (contro gli impianti di arricchimento dell’uranio); in Nigeria (contro i gruppi armati islamici che terrorizzano le comunità cristiane); in Venezuela (contro il narcotraffico del governo Maduro). E, fortunatamente senza sparare un colpo, ha rivendicato la potestà statunitense su Groenlandia (per motivi di sicurezza nazionale) e Canada (per difenderlo dalle mire russe e cinesi e farlo rifiorire con le sue ricette economiche).

Con la scusa della “dottrina Monroe”

Abbiamo riportato tra parentesi le motivazioni addotte dal presidente americano per giustificare altrettante palesi o implicite violazioni del diritto internazionale. O se preferite, veri e propri atti di prepotenza. A suo dire si rifà alla ottocentesca “dottrina Monroe” che rivendica la primazia Usa sul continente americano; eppure solo tre dei Paesi che ha messo nel mirino sono americani in senso geografico e solo due in senso politico.

E quindi: cos’hanno in comune questi cinque oggetti del desiderio trumpiano? L’abbiamo chiesto al professor Leonardo Setti, docente di Energie rinnovabili e Sistemi energetici all’Università di Bologna, nonchè fondatore e presidente del Centro per le comunità solari. Il Venezuela, ci ha risposto, è il Paese al mondo con le maggiori riserve di petrolio (18% del totale mondiale); il Canada è il terzo (10,35%); l’Iran il quarto (9,5%), la Nigeria il decimo (2,13%). La Groenlandia è sostanzialmente inesplorata, coperta com’è di ghiacci perenni, ma le stime convergono su un dato impressionante: potrebbe essere il terzo maggior scrigno di oro nero, con il 13% del totale. Conclusione: Trump ha accesso la miccia della “guerra del petrolio” che lo stesso Setti profetizzò come imminente in questa intervista a Fuoco Amico dello scorso aprile.

In trincea a difesa del giacimento Premiano del Texas

Setti pensava allora a una guerra commerciale – con i dazi c’è anche quella – combattuta, sui prezzi, dalla trincea del Bacino Premiano del Texas, il più grande giacimento petrolifero del Pianeta già avviato verso l’esaurimento nell’arco di 10-15 anni. Alla luce degli ultimi eventi, però, si delinea una scenario più ampio e più preoccupante.

La produzione petrolifera Usa (20 milioni di barili al giorno, il 20% del totale mondiale, 6 milioni di barili dai giacimenti tradizionali ancora attivi e 14 dai pozzi non convenzionali, con la tecnica del fracking) copre appena il fabbisogno interno. Il greggio da fracking, inoltre, è troppo “leggero”. Per essere lavorato dalle raffinerie americane deve essere “tagliato” con quello “pesante” estratto dalle sabbie bituminose. Come quello venezuelano e canadese.

Trump contro OPEC, sfida all’ultima goccia di petrolio

Ed è competitivo solo se i prezzi internazionali si mantengono al di sopra dei 60 dollari al barile. A prezzi inferiori si estrae in perdita: i pozzi si chiudono e non val la pena di trivellarne di nuovi. Addio al famigerato motto di Trump «drill, baby drill».

Fateci caso: il prezzo massimo dell’ultimo anno (77,50 dollari al barile) risale a metà gennaio 2025, pochi giorni prima dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Da allora oscilla attorno ai 60 dollari, con tendenza a scendere attorno ai 55 dollari. Lo deprimono ogni volta i ripetuti aumenti di produzione decisi dal cartello OPEC che rappresenta i big mediorientali, d’intesa con i Paesi emergenti (BRICS).

Gli obiettivi di Trump: prezzi alti e le mani sui rubinetti

Riassumendo la visione di Setti: nel medio-breve termine l’industria petrolifera americana, tanto cara a Trump in quanto tanto generosa nel finanziarne la campagna elettorale, può restare sul mercato solo a due condizioni:

che il prezzo internazionale del petrolio resti alto

che gli Stati Uniti abbiano un accesso sicuro e blindato al petrolio “pesante” del Venezuela (ma con tutto il sistema di estrazione da ricostruire ex novo, e ci vorranno molti anni) oppure, e in aggiunta, a quello già pronto del Canada.

Entrambe le condizioni richiedono che gli Stati Uniti abbiano un controllo politico diretto sui due Paesi e un’influenza determinante sulle aree limitrofe come Messico, Brasile, Argentina e Cuba. Decidendo come e quando aprire i rubinetti del petrolio e dove dirigerne i flussi. Una nuova OPEC, insomma, in funzione degli interessi delle sue Big Oil.

Il sogno distopico: l’oro nero della “Green land”

Nel lungo termine l’America di Trump punta a mettere le mani sulle possibili riserve non ancora scoperte, come quelle dell’enorme Groenlandia. Che oggi sono protette da ghiacci profondi fino a 3.000 metri, ma che si ridurranno del 60% a fine secolo grazie al surriscaldamento globale che Trump nega (e intanto fa di tutto per non contrastare, con l’uscita dall’Accordo di Parigi a da 66 istituzioni internazionali di contrasto alla crisi climatica). Un disegno distopico ed inquietante, che però è impossibile non vedere.

E l’Europa? Potrà incunearsi come “terzo polo” nel duello Trump-OPEC, magari accettando l’invito di un preoccupatissimo Mark Carney, il premier canadese che a Davos ha lanciato l’idea di un blocco di medie potenze? Setti pensa che non via siano altre possibilità, se non “Finire nel menù, anzichè sedere a tavola” secondo la metafora di Carney.

L’Europa? Se non sta a tavola, finisce nel menù

«L’Europa può sperare in un futuro di autentica sovranità energetica e politica solo accelerando il passaggio alle fonti rinnovabili – commenta il professore -. Ma una rivoluzione tecnologica e sociale di queste proporzioni non si può gestire dall’alto: deve essere percepita come valore da ogni cittadino e condivisa. Le resistenze al passaggio all’auto elettrica dimostrano quanto sia difficile, in una società democratica e di libero mercato. Ci vorranno come minimo vent’anni; intanto avremo ancora bisogno del petrolio e del gas altrui». Che Dio ce la mandi buona.