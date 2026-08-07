Trump sull’auto elettrica: «Chi la guida ha una malattia»







Donald Trump rilancia la sua campagna d’odio contro l’ auto elettrica. Durante un comizio a Las Vegas, il 5 agosto, ha definito gli elettromobilisti «malati» e ha rivendicato il merito di aver cancellato quello che continua a definire un «mandato elettrico» del suo predecessore Joe Biden. Sui social è diventato virale lo sgangherato passaggio nel quale ironizza sull’ansia di ricarica. Dichiarazioni che riaccendono il dibattito politico negli Stati Uniti, mentre il resto del mondo continua a investire nella mobilità a zero emissioni. Qui il link al video (dal minuto 43:09 al minuto 44,40).

La nuova offensiva verbale contro le elettriche

Nel corso del comizio, Trump ha sostenuto di aver eliminato l’obbligo di passare all’auto elettrica, ripetendo un’affermazione già contestata in passato da numerosi osservatori: negli Stati Uniti non è mai esistito un obbligo federale che imponesse ai cittadini di acquistare esclusivamente veicoli elettrici.

Piuttosto, le precedenti politiche dell’amministrazione Biden puntavano a incentivare la transizione attraverso standard sulle emissioni e agevolazioni fiscali.

Il passaggio che ha attirato maggiore attenzione riguarda però l’autonomia delle batterie. Trump ha descritto gli automobilisti elettrici come persone affette da una sorta di “malattia”, riferendosi alla preoccupazione di rimanere senza energia durante il viaggio.

“A Elon voglio bene ma ho dovuto abbandonarlo”

Secondo la sua grottesca ricostruzione, gli automobilisti elettrici cominciano a pianificare la sosta per la ricarica quando la batteria è ancora piena per tre quarti e la stazione di rifornimento più vicina è a 89 miglia. Perciò si è compiaciuto che in America la quota di elettriche sia scesa nei primi sei mesi di quest’anno dal 10 al 7%. Qui sotto i dati ufficiali (fonte IEA) con il raffronto fra America ed Europa

Elon Musk è servito, ma abbozza e tace. «Elon non ne era esattamente entusiasta, ma dovevo farlo – ha anche detto -. Vogliamo bene a Elon. L’ho abbandonato perché diceva che in un periodo di tempo brevissimo, tipo 20-30 anni, tutti avrebbero dovuto avere un’auto elettrica, anche se non ci fosse stato modo di ricaricarla».

Come sembrano lontani i tempi in cui al patron di Tesla si stendevano tappeti rossi nel cortile della Casa Bianca e Trump si faceva immortalare a bordo di una Model 3 nuova di zecca!

“Con il Venezuela abbiamo riserve di petrolio illimitate”

La conclusione? Gli stati Uniti usano la benzina da cent’anni e devono continuare ad usarla. «Abbiamo risorse illimitate di petrolio e di gas – ha concluso – e con quelle del Venezuela controlliamo il 60% delle riserve di petrolio del mondo».