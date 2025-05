Trump sta distruggendo Tesla e Musk comincia a reagire

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Trump sta distruggendo Tesla, con un’offensiva contro l’auto elettrica. E Elon Musk sta cominciando a reagire, dopo avere lasciato l’amministrazione USA.

Trump sta distruggendo Tesla: ecco le tre misure contro l’auto elettrica e le rinnovabili

Lo strano matrimonio tra l’uomo che tifa per il petrolio e il re dell’auto elettrica è andato ben presto in crisi. E Musk sta cominciando a pentirsi amaramente della montagna di dollari (almeno 300 milioni) e del grande sostegno mediatico dato al presidente. Ha già lasciato la guida della task-force che doveva tagliare drasticamente le uscite del governo federale. E ora fa i conti con i duri colpi assestati dal tycoon al mondo dell’auto elettrica e delle rinnovabili. Electrek ha messo in fila le 3 misure con cui la Casa Bianca colpisce il suo più acceso sostenitore:

Ha eliminato il credito d’imposta di 7.500 dollari per i veicoli elettrici, che ha rappresentato una parte fondamentalee del successo di Tesla negli Stati Uniti.

per i veicoli elettrici, che ha rappresentato una parte fondamentalee del successo di Tesla negli Stati Uniti. Eliminato anche i bonus per la produzione di batterie , altro incentivo che ha notevolmente beneficiato Tesla.

, altro incentivo che ha notevolmente beneficiato Tesla. Eliminato anche il credito d’imposta del 30% per l’accumulo di energia e l’energia solare, fondamentale per far crescere il business di Tesla nel settore.

C’eravamo tanto amati (e finanziati), ma ora si va allo scontro finale

E così Tesla, su in-put di Musk ha messo in rete una dichiarazione in cui chiede al Senato di eliminare gradualmente tali incentivi, anziché azzerarli subito: “L’interruzione improvvisa dei crediti d’imposta sull’energia metterebbe a repentaglio l’indipendenza energetica degli Stati Uniti e l’affidabilità della nostra rete elettrica. Esortiamo il Senato a emanare una legge che preveda una riduzione ragionevole dei crediti d’imposta… Ciò garantirà il continuo e rapido dispiegamento di oltre 60 GW di capacità all’anno a supporto dell’intelligenza artificiale e della crescita manifatturiera nazionale”.

A tutto questo si aggiungono i problemi che le posizioni politiche estreme di Musk e il suo ruolo di fiancheggiatore di Trump stanno creando alle vendite di Tesla. In Canada, Paese che il presidente ha dichiarato addirittura di voler annettere, in aprile il calo ha superato l’80%. In Germania, dopo le pesanti interferenze di Musk nella recente campagna elettorale, siamo al 60% nei primi 4 mesi del 2025. Forse urge una totale correzione di rotta, anche su questo fronte.

