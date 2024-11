Trump “regala” 1,2 miliardi ai fondi che scommettono contro le rinnovabili

Grazie al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, una serie di fondi speculativi che hanno “scommesso” contro le società del settore delle rinnovabili. I guadagni si aggirano sulla cifra di 1,2 miliardi di dollari. Le azioni della green energy sono crollate per i timori di tagli ai sussidi e alle agevolazioni varate dall’amministrazione Biden

Non si possono nemmeno contare le dichiarazioni di Donald Trump contro la transizione energetica e le rinnovabili in particolare. E tanto meno gli endorsement a favore dei combustibili fossili, carbone compreso. Del resto, uno dei suoi primi atti nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti fu di ritirare l’appoggio Usa agli accordi della Cop21 di Parigi. Giusto per far capire che il cambiamento climatico non è una sua priorità.

Wall Street ritiene che Trump taglierà i sostegni economici e gli incentivi alla green economy approvati da Biden

Lo stesso potrebbe fare nei prossimi giorni, in vista della nuova edizione, la Cop 29 che si apre fra tre giorni a Baku, capitale dell’Azerbaijan. Così come ha già detto che rivedrà la politica di Biden a sostegno del settore green, che ha nel Inflation Reduction Act il suo epicentro.

Ecco perché decine di fondi speculativi hanno venduto allo “scoperto” azioni di società del settore delle rinnovabili e delle tecnologie ad esse collegate nelle ultime settimane prima del voto. Una scommessa finanziaria che alla fine è risultata vincente. In pratica, gli investitori hanno reagito vendendo le azioni di società che potrebbero guadagnare di meno ora che Trump favorirà le società dei combustibili fossili. Non a caso, uno dei principali operatori di oil&gas ha dichiarato che per il settore si tratta “di una vittoria monumentale”.

Come segnalato dal Financial Times, le azioni di queste società sono crollate bruscamente mercoledì “a causa delle preoccupazioni che il presidente eletto possa porre fine all’Inflation Reduction Act“. Sarebbe la fine dei crediti d’imposta, creando enormi problemi allo sviluppo dell’energia eolica offshore.

Allo stesso modo, la speculazione ha scommesso sulle società del suo “alleato” Elon Musk, con il titolo Tesla, salito in pochi giorni da 254 a quasi 300 dollari per azione.

