Rinnovabili ed elettriche, le politiche di Trump faranno danni per 130 miliardi

Le politiche sull’ambiente e l’energia proposte da Donald Trump potrebbero essere un danno per gli Stati Uniti. Costando fino a 50 miliardi di dollari di esportazioni. E spostare 80 miliardi all’estero. Così come sono in pericolo fino a 300mila nuovi posti di lavoro. Danneggiando settori strategici come le rinnovabili e l’auto elettrica.

Un nuovo studio che porta la firma di un professore e un ricercatore scientifico della prestigiosa John Hopkins University è categorico. Le proposte in campo energetico e climatiche del presidente eletto repubblicano porteranno più danni che benefici agli Stati Uniti. Per Bentley Allan e Tim Sahay il programma con cui Donald Trump è tornato alla Casa Bianca potrebbero minacciare la posizione emergente degli Stati Uniti. Che perderebbe il primato di leader globale nell’energia pulita. Favorendo invece la Cina e altre economie che stanno emergendo nella green economy.

L’errore principale potrebbe essere il ridimensionamento dell’Inflation Reduction Act. L’IRA, promosso dall’amministrazione democratica guidata da Joe Biden, ha stimolato l’economia con 300.000 nuovi posti di lavoro. Nonché 150 miliardi di dollari di investimenti manifatturieri, in gran parte in distretti repubblicani. Trump, però, considera queste misure uno spreco. E ha promesso di concentrarsi sui combustibili fossili, riducendo i sussidi per l’energia pulita.

Trump farebbe un danno all’economia Usa dei prossimi anni ridimensionando l’Inflation Reduction Act

Se le politiche di Trump fossero attuate, molte fabbriche e progetti pianificati negli Stati Uniti verrebbero cancellati. Aumentando la dipendenza del Paese da fornitori stranieri. La Cina, già leader nella produzione di tecnologie pulite, potrebbe consolidare la sua posizione. Invece, la crescente competitività economica delle fonti rinnovabili potrebbe frenare il declino totale delle energie pulite negli Stati Uniti.

La Cina supera gli Stati Uniti nella green economy

Nonostante l’incertezza politica, le tecnologie rinnovabili continuano a crescere grazie ai loro costi sempre più bassi. Gli Stati Uniti si trovano ora a un bivio. Mantenere lo slancio nelle energie pulite, che guardano al futuro. O tornare a guardare al passato privilegiando ancora una volta le fonti fossili. E cedere il passo ad altre potenze della green economy.

Come si legge nello studio “Con o senza gli Stati Uniti, la transizione energetica globale ha ora uno slancio incredibile. Nel 2023, la Cina ha aggiunto più capacità solare e venduto più veicoli elettrici in un solo anno di quanto gli Stati Uniti abbiano fatto in 30 anni. L’energia solare è ora più economica del carbone quasi ovunque nel mondo”.

