Trump, la festa di Big Oil: “Vittoria monumentale per l’industria petrolifera”

Big Oil ha più di un motivo per festeggiare la vittoria di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Intanto perché ha scommesso sul cavallo giusto, contribuendo alla sua campagna con donazioni complessive per oltre 14 milioni di dollari. Una cifra che non aveva raggiunto nelle campagne del 2016 (vinta contro Hilary Clinton) e del 2020 (persa contro Joe Biden).

Secondo un’analisi delle donazioni ai candidati condotta da OpenSecrets (citata dal quotidiano Guardian), “l’industria petrolifera e del gas è ora la quarta fonte di denaro per Trump, con un aumento di sei posizioni rispetto alle elezioni del 2020″. E pensare che Trump potrebbe anche ritenersi non soddisfatto. Aveva chiesto almeno un miliardo di dollari di contributi, promettendo in cambio l‘abolizione di una serie di norme a tutela dell’ambiente.

“L’elezione di Trump è la più importante della nostra vita” ha dichiarato un big dell’industria petrolifera

Sempre il quotidiano britannico ha citato il ruolo di Harold Hamm, miliardario e fondatore di Continental Resources, attiva nell’estrazione di petrolio e gas. Ha contribuito personalmente alla campagna con 1,2 milioni di dollari. Ma si è fatto anche promotore presso altri operatori del ramo. Con una campagna a tappeto il cui motto è stato “drill, baby, drill”. Convincendoli con parole molto dirette “Dobbiamo farlo perché è l’elezione più importante della nostra vita“.

La vittoria di Trump, tra l’altro, avviene in un momento in cui il prezzo del greggio sta soffrendo per il calo della domanda in Asia (e in Cina in particolare). Al punto che l’Opec ha rinviato ulteriori tagli alla produzione. E, non a caso, non appena è stata più che probabile la vittoria dell’imprenditore

Tra l’altro, la vittoria di Trump piomba come un macigno sulla Cop29, la conferenza dell’Onu sulla lotta al cambiamento climatico che si apre l’11 novembre a Baku. Non solo non si gioca in campo neutro, visto che l’Azerbaijan è uno dei principali produttori di gas al mondo. Ma il ritorno dei repubblicani alla Casa Bianca cambia lo scenario. Trump, non parteciperà: entra in carica all’inizio del 2025, ma sarà il convitato di pietra.

Trump, convitato di pietra alla Cop29 di Baku

I delegati favorevoli a rallentare tempi e investimenti alla lotta al cambiamento climatico potrebbero approfittarne. Come ha ricordato Repubblica, Trump “rende incerto il futuro dell’Accordo di Parigi, poiché aveva precedentemente ritirato gli Stati Uniti dall’accordo“. Quindi, è in dubbio la possibilità di raggiungere l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a +1,5 gradi.

Vaielettrico seguirà i lavori e avrà modo di riparlarne. Ma sebbene gli Stati Uniti siano stati colpiti da eventi climatici estremi come gli uragani Milton ed Helene, hanno rieletto un presidente che ha definito il cambiamento climatico “una bufala”, sollevando timori per un possibile rallentamento degli sforzi globali per combattere la crisi climatica.

