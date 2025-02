Trump fa crollare il prezzo del gas e arrabbiare i produttori di energia Usa

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Costo dell’energia, l’Europa dovrebbe ringraziare Donald Trump: le trattative per la “pace” promosse dal presidente Usa hanno fatto crollare il prezzo del gas. Le quotazioni sono scese del 15% in pochi giorni. Per paradosso, non ne sono contenti i produttori di Gnl americano. Diventati i primi fornitori della Ue dopo il taglie delle importazioni dalla Russia

Dopo l’invasione dell’Ucraina, le compagnie di shale gas gas statunitense hanno fatto affari d’oro. Secondo le quotazioni dell’indice Harry Hub, il punto di scambio più importante degli Stati Uniti, la compravendita di gas naturale – al di là dell’Atlantico – avviene in un range tra 12 e 15 dollari al megawattora. Quando in Europa arriva a essere 3-4 volte più costoso. Metteteci anche i costi di trasporto, ma i vantaggi dei produttori americano appaiono evidente.

Trump ha minacciato dazi ancora più pesanti nei confronti dei prodotti europei se la Ue non comprerà il gas americano

Il che vale doppio per gli americani. Perché da un lato incassano il vantaggio competitivo del prezzo. Ma dall’altra possono contare anche sull’aumento della quota di mercato a loro favore dopo l’invasione della Russia. La politica aggressiva di Vladimir Putin ha provocato la reazione dell’Unione Europea. I paesi Ue hanno azzerato in due anni le forniture che negli ultimi 20 anni erano state garantite “copiosamente” da Gazprom.

Il colosso energetico di Stato controllato dal Cremlino era arrivato a garantire prima della guerra oltre il 40% del fabbisogno di gas europeo. Ora la quota si è ridotta a meno del 10%. Coperta solo dalle pertite di Gnl, il gas liquefatto trasportato via nave. Mentre dalla fine dell’anno scorso, il gas non arriva più attraverso i tubi che collegano i giacimenti siberiani con l’Europa dell’est. E da qui al resto del continente.

E se Gazprom tornasse a vendere gas alla Ue?

Ma negli ultimi dieci giorni, il vantaggio economico per gli esportatori americani si è ridotto notevolmente. Il prezzo del gas, sull’indice Tff alla Borsa di Amsterdam, era arrivato a ridosso dei 58 euro al megawattora. Ma da quando Trump si è proposto come mediatore (pur tagliando fuori l’Ucraina), la corsa al rialzo del prezzo del gas ha fermato la sua corsa. E ora quota attorno ai 50 euro. Con una previsione di 45 euro per il prossimo inverno.

Più che al prezzo del gas, che si muove anche in base alla domanda in arrivo dai colossi economici dell’Asia, Trump vorrà e dovrà evitare il ritorno di Gazprom sul mercato europeo. Lo ha ben sottolineato una lunga analisti del quotidiano conservatore inglese Telegraph. Il governo guidato da Volodymyr Zelenskjy, escluso nella prima fase dai colloqui diretti tra Trump e Putin è al centro della rete di gasdotti europea. Non a caso il tubo che passa sotto il suo territorio è stato l’ultimo a essere stato chiuso il 31 dicembre scorso.

Gli operatori delle rinnovabili negli Stati repubblicani contrari alle politiche contro la green economy

“Se solo metà di questo gas siberiano tornasse in Europa – scrive il Telegraph – sostituirebbe il GNL importato dal Texas. Il prezzo crollerebbe e farebbe infuriare Trump“. Lo ha affermato Thierry Bros, professore alla Paris Science Po ed ex pianificatore energetico del governo francese, citato dal quotidiano londinese. Ma perché non dovrebbe tornare, visto che Trump ha messo nell’angolo i principali paesi europei escludendoli dai colloqui. E ricordando che Bruxelles non ha mai messo al bando le forniture di gas russo. Come invece ha fatto con il petrolio degli Urali?

L’alternativa potrebbe essere quella di giocare su due tavoli. Comprare una quota dei 400 miliardi di metri cubi all’anno di forniture che i Russi garantivano prima della guerra in Ucraina. E continuare a comprare gas americano per eliminare definitivamente il carbone. Ma non sarebbe una strada utile a raggiungere gli obiettivi di limiti di emissioni che si è data la Ue. Perché nel suo intero ciclo, dall’estrazione negli Usa alle centrali in Europa, il Gnl emette anche più CO2 del carbone secondo uno studio universitario americano.

Il Gnl, nel suo ciclo di vita, emette più Co2 del carbone

Trump dovrebbe così riconsiderare le sue mosse, visto che pare non tenere mai conto delle ricadute in un mondo sempre più complesso. Rischia di ridurre i margini di guadagno dei produttori Usa di shale gas. Così come sta già provocando la reazione negativa dei gestori di rinnovabili negli Stati controllati dai Repubblicani. Sono contrariati dalla sua decisione di ostacolare le politiche green dell’amministrazione Biden.

Per non dire che l’Asia potrebbe non aver bisogno del Gnl americano per sostenere la sua fame di energia. Cina e India sono leader nella crescita delle rinnovabili e piuttosto puntano sul carbone. Pechino, nel 2024, ha toccato un nuovo record di nuove centrali a carbone entrate in servizio. L‘India punta al nucleare per accompagnare il boom delle rinnovabili. E anche il Giappone – dopo l’Australia – vuole salire ai primi posti del fotovoltaico grazie alla tecnologia dei pannelli ultrasottili.

