Trump chiude le ricariche negli uffici federali e si appresta a mettere in vendita le auto a batterie in dotazione alle varie amministrazioni del governo USA.

Trump chiude le ricariche governative, circa 8 mila in tutti gli Stati USA

Lo stretto legame con il patron di Tesla, Elon Musk, non sta distogliendo il nuovo presidente americano dai suoi progetti di avversare l’auto elettrica. L’amministrazione Trump ha deciso di chiudere le colonnine di ricarica (circa 8 mila) in tutti gli edifici del governo federale. E, secondo il sito The Verge, la prima mossa sarà mettere in vendita i veicoli elettrici acquistati dalla General Services Administration (GSA). La GSA gestisce tutti gli edifici di proprietà del governo di Washington, assieme alle flotte di mezzi utilizzate dai dipendenti. The Verge aggiunge che una fonte interna ha rivelato che i piani saranno annunciati in settimana. Ma nel frattempo è entrata in possesso di una mail che la GSA ha già inviato ai suoi uffici regionali. Nel messaggio si spiega che le ricariche non vengono ritenute dall’attuale amministrazione “mission-critical“. E quindi, una volta terminati o annullati i contratti in essere, saranno messe fuori servizio, “spente all’interruttore“.

Come può Elon Musk supportare un presidente che fa mosse così assurde?

Conferme sul piano disimissione sono arrivate anche dai singoli Stati. La Colorado Public Radio, per esempio, ha riferito di aver avuto visione della mail, giunta al Denver Federal Center, che ha 22 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in 11 località. E nel frattempo l’amministrazione Trump ha messo completamente offline la pagina web sull’elettrificazione della flotta della GSA. Si tratta di una totale inversione di marcia rispetto alla politica voluta dall’ex presidente Joe Biden, che invece aveva puntato fortemente sull’elettrico nell’ambito della sua politica di decarbonizzazione. E non è facile capire come possa Elon Musk, che pure con Biden aveva rapporti pessimi, collaborare con un presidente che sembre odiare l’auto elettrica più di ogni altra cosa. E non si capisce neppure che senso economico abbia la mossa di Trump, che annulla un investimento i cui costi eerano già stati sostenuti.

