Trump alle case auto: liberi tutti di inquinare

Donald Trump ha cancellato gli standard di emissione e consumi di carburante per le auto fissati dall’ex presidente Joe Biden lo scorso anno. Liberi tutti di inquinare, insomma. E per le case auto porte spalancate alla vendita di auto a benzina e diesel. I veicoli leggeri negli Stati Uniti pesano per il 29% sul totale delle emissioni di CO2, contro il 25% in Europa.

Cancellati agli “orribili standard di Biden”. E Filosa esulta

«Mettiamo definitivamente fine agli orribili e ridicoli standard alle emissioni di auto di Biden che hanno causato problemi alle cause automobilistiche» ha detto trionfalmente il capo della Casa Bianca. Al suo fianco, durante l’annuncio, gli amministratori delegati di Ford Jim Farley e di stellantis Antonio Filosa. «È un grande giorno per Stellantis – ha commentato a caldo l’Ad di Stellantis – perché riteniamo che sia il giorno in cui le regole si riconciliano con la domanda reale». Assicurando subito dopo che Stellantis investirà 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni, aumentando la produzione.

All’inizio di quest’anno, subito dopo l’insediamento, Trump aveva firmato la legge che ha posto fine alle sanzioni per le case automobilistiche che non avevano rispettato i limiti di consumo nel periodo 2022-2025. E il Segretario ai trasporti degli Stati Uniti Sean Duffy aveva firmato un’ordinanza che obbligava l’agenzia governativa di controllo sugli autoveicoli NHTSA a revocare gli standard sul risparmio di carburante emanati sotto Biden per gli anni dal 2022 al 2031. Mravano a ridurre drasticamente il consumo di carburante per auto e camion.

In seguito Trump ha adottato una serie di misure per facilitare la vendita di veicoli a benzina e disincentivare la produzione di veicoli elettrici. Da ultimo, la fine da novembre dei crediti d’imposta da 7.500 dollari per i veicoli elettrici. E perfino il divieto alla California di impedire la vendita di veicoli tradizionali a benzina dopo il 2035.

Nel giugno 2024, durante l’amministrazione Biden, la NHTSA dichiarò che avrebbe aumentato i requisiti di consumo medio di carburante a circa 50,4 miglia per gallone (21,4 km per litro) entro il 2031, dagli attuali 39,1 mpg, per i veicoli leggeri.

Gli automobilisti americani spenderanno 35,2 miliardi in più di carburanti

L’agenzia aveva calcolato che la norma introdotta dall’Amministrazione Biden per autovetture e camion avrebbe ridotto il consumo di benzina di 64 miliardi di galloni e tagliato le emissioni di 659 milioni di tonnellate. La riduzione dei consumi di carburante avrebbe prodotto benefici netti stimati in 35,2 miliardi di dollari per gli automobilisti americani.

Sempre l’anno scorso, Stellantis ha pagato 190,7 milioni di dollari di sanzioni civili per non aver rispettato i requisiti in materia di risparmio di carburante per il 2019 e il 2020, dopo aver pagato quasi 400 milioni di dollari di sanzioni dal 2016 al 2019. GM (GM.N) ha pagato 128,2 milioni di dollari per il 2016 e il 2017.

Secondo un’analisi real-world condotta da Emission Analytics il consumo nedio di un’auto in Europa è di circa 6,4 L/100 km. Negli Stati Uniti si sale a circa 9,4 L/100 km.