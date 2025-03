Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Con Trump in Usa stop alle regole più rigorose sui camion inquinanti. La primissima e fulminea conseguenza? Cade in Borsa il titolo di Daimler Truck, ma perdono terreno pure Volvo e Traton. Chi più ha scommesso sui camion elettrici. La stessa richiesta di Salvini (leggi) che per fortuna non ha poteri sul tema in Europa.

La nuova amministrazione crea ostacoli all’elettrificazione dei mezzi da lavoro

Il governo degli Stati Uniti sta pianificando l’eliminazione dei regolamenti più rigorosi sulle emissioni dei veicoli commerciali. Rottamare il Clean Truck Plan voluto da Biden.

Una deregolamentazione delle normative ambientali. Atto ostile alla transizione energetica del traffico pesante subita captato dal mercato.

La notizia la settimana scorsa ha avuto un impatto negativo sul prezzo delle azioni di Daimler Truck, che giovedì hanno registrato un calo del 14,6%, stabilizzandosi a 34,84 euro, il livello più basso in tre mesi e mezzo. Le azioni più deboli dell’indice DAX 40.

Il freno a mano sull’elettrificazione ha colpito anche i titoli di Volvo e Traton. Il calo ha superato il 5% per ciascuna delle due aziende. Questa l’analisi dei trader riportata dalle testate economico finanziarie.

Trump cambia il vertice dell’Agenzia per la protezione ambientale e si abbatte la scure sui limiti alle emissioni

L’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) con Donald Trump ha visto il cambio del vertice e l’annuncio di un pacchetto di 30 regolamenti in materia ambientale.

Anche il riesame delle norme sulla riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali.

Brutta notizia per Daimler Truck che negli Stati Uniti ha il mercato più importante e l’azienda qui ha investito sulla propulsione a zero emissioni.

Secondo gli analisti l’impatto del nuovo corso potrebbe limitare le vendite di camion già da quest’anno.

«In relazione alle ultime dichiarazioni dell’EPA, il mercato si aspetta l’abolizione del regolamento più severo», ha sottolineato Pal Skirta, analista della banca privata Metzler.

Il nuovo capo di Epa Lee Zeldin vuole abolire il sostegno a tutti i veicoli elettrici

Nel sito dell’Epa è in evidenza l’annuncio del nuovo amministratore Lee Zeldin sulle 31 azioni definite “storiche” per «promuovere gli ordini esecutivi del presidente Trump e alimentare la grande rinascita americana».

Queste le parole che annunciano il disinnesco delle norme a favore dell’elettrificazione della mobilità.

«Riconsiderazione delle normative sui veicoli leggeri, medi e pesanti che hanno costituito la base dell’obbligo sui veicoli elettrici di Biden-Harris (norme sui gas serra per le auto)».

Eppure le maggiori aziende globali di logistica e di produzione di beni spingono per norme più severe contro i mezzi inquinanti (leggi qui).

Daimler Truck con le più grandi case produttrici di camion elettrici ha dato vita alla joint venture Milence per realizzare 1700 punti di ricarica per mezzi pesanti in Europa. Tariffe con prezzo politico: 0,399 euro (Iva esclusa).

Un progetto imponente per supplire all’immobilismo dei governi e offrire le condizioni minime alle aziende che vogliono convertire le flotte in elettrico.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –