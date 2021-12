Trulli e fotovoltaico, matrimonio celebrato in Puglia. European Energy comunica che è stato collegato alla rete il nuovo parco di Palo del Colle, provincia di Bari.

Trulli e fotovoltaico: produzione di 32 MWh/anno

Il parco ha una potenza pari a 18,4 MW e produrrà 32,15 di MWh di energia all’anno, pari al fabbisogno energetico di una città di circa 40.000 abitanti. Il progetto fa sapere European Energy, ha due particolarità: una tecnologica e una culturale.

Sono stati utilizzati pannelli con tecnologia innovativa, capaci di catturare al massimo la luce del sole, seguendone l’orientamento, per produrre energia pulita.

capaci di catturare al massimo la luce del sole, seguendone l’orientamento, per produrre energia pulita. Al tempo stesso è stata prevista la conservazione ed integrazione di alcuni “trulli”, smentendo l’idea che fotovoltaico ed edifici storici non possano convivere.

A questo proposito European Energy si dice “orgogliosa di aver coniugato un approccio alle rinnovabili ‘di mercato’ con un progetto di rispetto del patrimonio culturale…” Ricordando che il difficile matrimonio è già riuscito “per l’impianto record di Troia in provincia di Foggia, dove ha contribuito al recupero di un’antica basilica del VI secolo“.

“Risparmiate emissioni per 10 mila t. di Co2”

L’impianto è composto da 42.000 pannelli fotovoltaici “tracker”, che seguono in tempo reale il percorso del sole. Massimizzando la produzione di energia rinnovabile con un incremento del 15% rispetto alle tecnologie standard, sostiene European Energy. Il ciclo di vita previsto per l’impianto è di 30 anni. L’energia pulita prodotta dall’impianto di Palo del Colle farà risparmiare ogni anno oltre 10.000 tonnellate di CO2 rispetto a produzione da fonti fossili. Una quantità paragonabile alle emissioni annue di 15.000 auto, contribuendo al percorso green delle rinnovabili in Italia e ai loro impatti benefici sul clima. European Energy ha realizzato nel 2020 il parco fotovoltaico record in Italia. E ha sviluppato e detiene impianti eolici e fotovoltaici, solo sulla penisola italiana, pari ad una produzione annua di energia pulita di 2.500.000.000 KWh. Con un risparmio di 1.300.000 tonnellate di CO2.

