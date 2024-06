Truffe di ricarica, vandali Tesla, Stellantis: flash

Truffe di ricarica, vittime i clienti di EnergyVision – Vandali anti Tesla di nuovo in azione – Fabbriche di batterie: Stellantis investe in Spagna / Settimana flash.

Truffe di ricarica: 300 euro sottratti a chi pagava con Qr code

Vasta truffa ai danni dei clienti del network di stazioni di ricarica belga EnergyVision, che offre la possibilità di pagare con bancomat o carta di credito. All’atto del pagamento compariva una pagina fake da compilare, ultimata la quale (inserendo tutti i dati con il QR code) sullo schermo usciva la scritta ‘Errore’. Il cliente veniva poi reindirizzato alla pagina giusta, con la quale portava a termine correttamente l’operazione. Ma senza rendersi conto che, con la prima schermata, gli erano stati sottratti 300 euro dal conto. “In questo modo non era immediatamente ovvio che eri stato derubato“, ha spiegato Maarten Michielssens, amministratore delegato di EnergyVision. “Abbiamo inoltrato gli indirizzi delle stazioni di ricarica alla polizia. Speriamo che siano in grado di vedere dalle telecamere di sorveglianza chi ha messo in atto la truffa. Fortunatamente, solo il 5% dei nostri clienti paga tramite QR code, la maggior parte utilizza schede di ricarica. Ma stiamo parlando comunque di un centinaio di persone che hanno perso 300 euro ciascuna“.

Truffe di ricarica e… Tornano in azione i vandali anti-Tesla

Tornano in azione i vandali anti-Tesla, odiatori del marchio più in vista della rivoluzione elettrica. In passato hanno colpito anche in Italia, soprattutto a Milano. Ora sono tornati in azione negli Usa, premendo di mira dozzine di Cybertruck in un parcheggio di Ford Lauderdale, in Florida. Le scritte sulle fiancate dei pick-up Tesla prendono di mira direttamente il patron di Tesla, Elon Musk, con frasi senza bisogno di traduzione come “Fuck Elon“. Secondo il sito americano Electrek, i mezzi erano parcheggiati in attesa di un intervento da parte della Casa per un problema al motorino che aziona il tergicristallo. Non è chiaro se si tratta di scritte facilmente amovibili o se invece l’intervento risulterà più costoso. Non risultano al momento commenti né da parte di Tesla né della Polizia locale, ma si presume che un’area di questo genere fosse presidiata da telecamere.

Batterie Stellantis: si punta ancora sulla Spagna, l’Italia…

Gli ottimi rapporti del governo spagnolo con Stellantis sembrano dare frutti decisamente migliori rispetto al muro contro muro a cui stiamo assistendo in Italia. Da noi è tutto fermo (vedi il rinvio della Gigafactory di Termoli). A Madrid sta entrando a pieno regime anche il nuovo impianto di assemblaggio-batterie che fornirà tutte le Citroën C4 e C4 X elettriche, prodotte proprio nella capitale iberica. Siamo a Villaverde, a meno di 10km dalla Puerta del Sol, il cuore di Madrid. Citroën spiega che la costruzione di questo impianto si è resa necessaria per l’aumento della domanda delle due Citroën. La capacità produttiva annua è di 50.000 batterie, ma si lavora per migliore logistica ed efficienza ed essere in grado di adattarsi a eventuali aumenti della domanda. Le batterie prodotte a Villaverde sono composte da 17 moduli agli ioni di litio, gestiti da un’unità di controllo elettronico (BMU). Ogni batteria ha una capacità di 54 kWh e pesa 340 kg.