TruckCharge Network, ricarica per mezzi pesanti nei depositi

TruckCharge Network, ricariche per mezzi pesanti nei depositi, nasce dalla collaborazione tra Spirii, (gruppo Edenred) e Daimler Truck. In un settore in grande sviluppo.

La ricarica in mezzi pesanti sta attirando grandi attenzioni, con stazioni dedicate e potenze sempre più convincenti. Anche in Italia, vedi la recente apertura a Piacenza di una stazione Ewiva con 6 colonnine Alpitronic da 400 kW. Nel caso di TruckCharge Network l’idea è di trasformare i depositi in un ecosistema di ricarica connesso e semi-pubblico. A complemento delle infrastrutture private e pubbliche già esistenti. Creando una grande rete europea di ricarica per camion con un brand di Daimler Truck (stesso gruppo della Mercedes). E connettendo proprietari di depositi, operatori di flotte e driver attraverso un’infrastruttura digitale interoperabile. “Questo approccio amplia la disponibilità di colonnine per i mezzi pesanti e accelera l’elettrificazione”, si legge in un comunicato. “Aggiungendo capacità di ricarica strategicamente posizionata all’interno del panorama europeo“.

Il prezzo lo decide il proprietario, che sceglie anche a chi e quando aprire le porte

Attraverso il TruckCharge Network, i proprietari dei depositi possono rendere disponibile la capacità di ricarica inutilizzata in modo controllato. Generando entrate. Gli operatori di flotte potranno beneficiare dell’accesso a un numero crescente di colonnine in tutta Europa. Con possibilità di prenotare in anticipo le sessioni di ricarica. Al centro l’infrastruttura digitale Spirii, con Charge Point Management System (CPMS) per i depositi e soluzione eMobility Service Provider (eMSP) per flotte e driver. I proprietari dei depositi hanno controllo sulle prestazioni dei caricatori, sull’utilizzo, sui diritti d’accesso e sulla definizione dei prezzi. Decidendo come e quando rendere disponibile l’infrastruttura. Gli operatori delle flotte, invece, possono accedere a ricariche posizionate in modo strategico e prenotare gli slot migliorando la pianificazione dei percorsi. “Permettere ai proprietari di depositi di aprire le proprie ricariche per un utilizzo condiviso è un passo avanti fondamentale”, spiega Tore Harritshøj, CEO di Spirii.