Trovi anche un aspirapolvere al Supercharger Tesla







Trovi anche un aspirapolvere al Supercharger. È proprio vero che Tesla non finisce mai di stupire, anche quando si tratta di ricaricare l’auto.

Trovi anche un aspirapolvere, ricarichi e pulisci l’auto…

Che si fa durante la ricarica, per quanto rapida sia? In genere si telefona o ci si sgranchisce le gambe facendo due passi. O approfittando della caffetteria e dei servizi igienici, se disponibili. Tesla ha avuto un’idea in più: consentirti di dare una pulita agli interni dell’auto, con un aspirapolvere gratuito collocato a fianco delle ricariche ad alta potenza. È accaduto in Germania e la novità è stata segnalata su X da Warren White, un utente che ha aggiunto alle foto un commento entusiastico: “Che grande idea. Un aspirapolvere accanto ai Supercharger in modo che tu non debba sprecare neppure un minuto”. Un ulteriore servizio per una stazione di ricarica che include già una tettoia solare e una lounge a disposizione dei clienti.

E voi che cosa vorreste fare mentre rifornite?

Il sito americano Electrek ricorda che Tesla ha costruito la prima lounge con caffetteria e servizi igienici nel Supercharger di Kettleman City già nel 2017. Quando ancora le stazioni della concorrenza erano prive di qualsiasi comodità. Aggiungendo poi in alcune location ristoranti e persino schermi cinematografici giganti a LED. Finora nulla di tutto questo in Italia, dove comunque la rete dei Supercharger continua ad espandersi. Con accesso spesso consentito anche a utenti di marchi diversi. L’ultimo è stato aperto proprio in questi giorni a L’Aquila, come da segnalazione di un lettore. Con 8 colonnine ultrafast della potenza di 250-300 kW. E voi che cosa vorreste fare mentre rifornite?