Troppo spazio al partito…dell’autonomia: Daniele, un lettore, chiede più spazio per le versioni con un range meno esteso, ma anche minor peso e minor prezzo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Troppo spazio al partito…/ Spesso basta la versione meno cara, con meno percorrenza

“Vi scrivo per chiedere maggiore completezza nelle informazioni tecniche dei modelli, con possibilità di scelta tra diversi tagli di batteria. È ormai saturo il web di video, test, prove di auto elettriche nelle quali si confrontano le auto o si testano le reali autonomie su strada. Tutti però si concentrano sui modelli con batteria e potenza maggiori. Esempio: Megàne E-Tech, Hyundai Kona, MG4, le Volkswagen ID… vengono sempre provati i modelli più costosi, con batterie e allestimenti (e prezzi) al top. Noto una certa abitudine a dimenticarsi degli allestimenti entry-level, con pacchi batteria inferiori e qualche optional in meno. Che tuttavia per molti clienti potrebbero essere più che sufficienti e garantire qualche migliaio di euro di risparmio in un settore che già soffre di listini elevati. Seguo il vostro sito da parecchio, guido già una EV e a volte faccio fatica a reperire info accurate su questi modelli. Ad esempio: Megàne E-Tech EV40, che pesa circa 120kg in meno della EV60, consuma anche meno. E se anche rinuncio a 20 kWh di accumulo, ma ho un’auto più leggera, la differenza di autonomia potrebbe essere così poco rilevante da scegliere il modello più economico. Anche la percentuale del maggior costo di acquisto sarebbe differente e, forse, questo potrebbe contribuire a dare percezioni diverse delle EV al pubblico“. Daniele Sacilotto

Batteria più capace significa anche più consumi…

Risposta. Daniele ha ragione da vendere, ma purtroppo nelle prove le Case auto tendono a mettere a disposizione solo le versioni top. Con migliori prestazioni, meglio accessoriate e, nel caso dell’elettrico, con autonomia più estesa. È vero però che spesso gli acquisti si concentrano sulle versioni meno care, da parte di clienti che hanno capito che per loro il gioco non vale la candela. E che quei soldi in più per una batteria più grande li spenderesti per necessità che si presentano pochissime volte all’anno. Quanto alle differenze di prezzo, in effetti sono rilevanti. Basta scorrere il nostro Listino Interattivo per vedere che parliamo di diverse migliaia di euro. Con un caso limite nella Volkswagen ID.3: oltre 15 mila euro in più per 132 km di autonomia. Ne vale la pena? Ognuno deve giudicare secondo le sue esigenze. Tenendo presente che, come fa notare il lettore, più batteria significa più peso e, quindi, più consumi. La Megane, per esempio, consuma 15,4 kWh/100 km nella versione con la batteria da 40 e 16,1 kWh/100 km con batteria da 60. Meditate, gente, meditate…

— Leggi anche: l’ansia da autonomia è ingiustificata, dice questo studio universitario americano …