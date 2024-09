Troppo pessimismo sull’auto elettrica? Anche da Vaielettrico?

Troppo pessimismo sull’auto elettrica? Anche da parte di Vaielettrico? Due lettori ci scrivono convinti che l’era di benzina e diesel stia finendo. La nostra risposta. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Troppo pessimismo (1) “Perché enfatizzate le notizie negative? Guardate Cina e UK…”

“Vi seguo da qualche tempo con interesse, apprezzo i vostri argomenti non fanatici a favore della transizione energetica. Sono possessore da circa 6 mesi di una Tesla Model 3 LR , con buona soddisfazione. Ho fatto un viaggio in Francia e Belgio ed ho raggiunto i 10mila km con minimi problemi e molti aspetti positivi. Mi meraviglio un po’ perché mi sembra che ultimamente tendete ad esaltare le notizie negative sul mondo BEV e poco quelle positive. Ad esempio ad agosto non avete riportato il continuo trend molto in crescita del mercato cinese e quello UK. La mia idea è che le BEV vanno bene dove c’è una chiara e STABILE politica a favore della transizione. Italia e anche Germania soffrono dei continui stop & go della politica dei sussidi. Chi è interessato alle BEV preferisce attendere, perché pensa che arriveranno condizioni più favorevoli, anche per qualche migliaio di euro. Gli annunci recenti in Germania per nuovi sussidi dal 2025 finiranno per deprimere il mercato fino a dicembre“. Fabrizio Tallei Milano

Troppo pessimismo (2) Benzina e diesel faranno la fine del metano…

“A dispetto dei cali di vendita in Europa e Stati Uniti, l’auto elettrica, come ci ricordate spesso, è viva, vegeta e gode di buona salute. Naturalmente queste notizie hanno scatenato i conservatori o negazionisti del cambiamento climatico condizionati dalla lobby del petrolio, che già hanno decretato la sua fine. A essere finite sono invece le auto a benzina e diesel, che faranno la stessa fine dell’auto a metano. Oggi le vendite di auto a metano sono riservate solo ai pochi modelli rimasti nelle concessionarie. Nel 2023 ne sono stati immatricolate solo 1.892. La crisi ucraina è l’aumento esponenziale della materia prima ha decretato la sua fine. I motivi del declino delle auto a benzina e diesel saranno vari. Il petrolio non durerà in eterno. E se fino ad oggi il picco della produzione mondiale è stato rimandato con nuove tecniche di fracking e trivellazione orizzontale, prima o poi i giacimenti si esauriranno. Con un aumento del costo della materia prima da rendere benzina e diesel sconvenienti come il metano“.

“Biocarburanti e carburanti sintetici? Troppo costosi”

“I fantomatici biocarburanti o carburanti sintetici avranno sempre costi di produzione più alti dell’elettricità. E saranno destinati prevalentemente al trasporto aereo e marittimo, i più difficili da decarbonizzare. Qualora dallo scioglimento dei ghiacciai artici e antartici venissero scoperti nuovi giacimenti, i costi sociali ed economici dello sfruttamento porterebbero l’umanità a lasciarli dove sono. Se non vuole decretare la sua fine. Non parlo solo dei danni causati dall’aumento della C02 in atmosfera, di fronte agli occhi di tutti. Ormai ogni cambio di stagione porta con sé violenti temporali, alluvioni e trombe d’aria, seguiti da lunghi periodi di siccità. Ma mi riferisco in particolar modo alle guerre per accaparrarsi di quelle risorse, visto che le alternative esistono, il gioco non varrà la candela. Certo, l’auto elettrica deve compiere molta strada per imporsi, ma la strada è tracciata. La ricerca sfornerà batterie più economiche e con maggiore capacità. Con soluzioni più efficaci per permettere a tutti di caricare a casa“. Marco Di Paola

L’auto elettrica è destinata a vincere? Non per senso di responsabilità…

Risposta. Apprezziamo l’ottimismo (e le motivazioni) di Fabrizio e Marco, ma noi abbiamo un po’ meno certezze. Per esempio: dubitiamo fortemente che l’industria petrolifera, nel caso in cui le estrazioni diventassero ancora più impattanti sull’ambiente, decida di fermarsi. E che ci siano governi in grado o con voglia di farlo, a partire da Stati Uniti, Cina e Russia. Viviamo in un mondo guidato dagli interessi e non sarà il senso di responsabilità di qualcuno a decretare il successo dell’elettrico. Sarà la maggiore competitività per prezzo, autonomia e facilità di ricarica. Su questi fronti ci si aspettavano progressi più rapidi e i traguardi ipotizzati per il 2025 sono stati spostati in avanti di 3-5 anni. Le stesse Case auto, davanti a un rallentamento del mercato mondiale, stanno dirottando investimenti sull’ibrido. Non tutte, però: la ricerca va avanti e non è detto che, dopo il rallentamento, non ci sia un’accelerazione. Quanto ai dati di vendita, noi ci siamo sempre riferiti in particolare a Germania e Francia, i mercati più vicini al nostro. Negli anni scorsi (tranne che per l’Italia) erano sempre cifre in crescita, ora è arrivato il segno meno. E noi li riportiamo per come sono.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube Vaielettrico