Troppo pessimismo su Tesla, vende più di prima













Troppo pessimismo su Tesla: un lettore ci accusa di avere troppo enfatizzato i cali del passato, tanto più che ora i dati sono in aumento.

Troppo pessimismo su Tesla, a leggere voi sembrava morta e invece…

“Posso farvi una garbata critica? Vedo da sempre in voi un atteggiamento di una certa sufficienza nei confronti di Tesla. Forse perché non è una marca storica o forse perché Elon Musk è un persongaggio così discusso. Non so. Per esempio: mi sembra che vi siate lasciati andare un po’ presto a titoli perentori sul presunto calo di vendite di Tesla. Calo solo temporaneo che poi, nella realtà, mi sembra smentito dalle statistiche di questi primi mesi del 2026. Questo almeno è quello che ho letto sul sito del Sole 24 Ore. Sbaglio? Risultano anche a voi vendite in rialzo? Grazie comunque per tutte le informazioni e i consigli che ci date. Marco Leardini

Ecco le cifre (mai nascoste): la crescita c’è, soprattutto in Europa

Risposta. Se questo portale esiste, è anche grazie a Tesla e a quanto il marchio di Elon Musk ha fatto per affermare la mobilità elettrica nel mondo. Sarebbe quindi assurdo da parte nostra prendersela con chi ha convinto anche i marchi storici delle potenzialità delle auto a batterie. Cerchiamo però di fare i giornalisti e di riportare i dati per quello che sono. Che cosa dicono dunque le statistiche? Dicono che Tesla, dopo un 2025 difficile, è in ripresa in questa prima parte del 2026, come abbiamo prontamente riportato. Le auto vendute sono state 336.700, con un aumento del 6,3%. Le cose sono andate particolarmente bene in Europa, come mostra la tabella qui sopra. Questo grazie ai consistenti sconti proposti sulle versioni meno costose di Model 3 e Model Y. E anche dell’aumento del mercato dell’elettrico in generale. Questo trend potrà continuare in futuro con due soli modelli in gamma? Vedremo. A meno che Musk non ci riservi qualche sorpresa…