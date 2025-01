Troppo conveniente ricaricare in A22 o troppo cari gli altri?

Troppo conveniente ricaricare in Autobrennero o troppo cari gli altri?

È un addetto ai lavori Robert Rossi: lavora in Audi Italia a Verona com e Sorpresa in autostrada! La benzina in autostrada costa cara, soprattutto al servito, ma anche al self service non scherza. Per questo sono rimasto molto sorpreso quando ho visto i prezzi delle colonnine di ricarica nelle aree di servizio dell’A22. 0,43€/kWh alla colonnina da 150kW è meno della metà di una colonnina paragonabile della Plenitude a Trento, all’ENI Station di Viale Verona (0,90€). E senza tessera o app, basta il bancomat o la carta di credito. Troppo conveniente l’una o esageratamente cara l’altra? Chi sa darmi una spiegazione?“. Bella domanda.

Le strategie sono diverse, ma la differenza è dura da spiegare

In effetti è un interrogativo che si sono posti tutti coloro che viaggiano spesso sulle autostrade italiane, Autobrennero compresa. Il confronto è impietoso. È vero che le ricariche dei grandi network sono spesso più potenti, con punte del doppio rispetto alle colonnine in A22. Ma non è questo il caso, visto che si tratta di una 110 kW. E con 150 kW la A22 fornisce comunque un servizio sufficientemente rapido, a un prezzo al kW che è meno della metà rispetto ai grandi network dentro e fuori autostrada. Per dare un’idea: con un rifornimento che prevede il prelievo di 40 kW, il risparmio è di 18,80 euro rispetto alla Plenitude citata. È lecito pensare che la A22 abbia installato le ricariche per dare un servizio agli utenti e che quindi il prezzo praticato sia molto vicino al costo, senza margini. Mentre le società dell’energia in questo business devono guadagnare. Ma resta il fatto che certi prezzi sono tra i più alti d’Europa e che serve più concorrenza (con più auto elettriche in circolazione) per abbassarli. Qualcosa si sta muovendo e presto ve ne daremo notizia…