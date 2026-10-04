Troppi kWh erogati dalla colonnina non finiscono nella batteria: un lettore ci scrive indignato per le perdite con la sua Renault. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Troppo kWh erogati e mai caricati,perché non se ne parla?

“S alvo errore non ho trovato notizie riguardo alla differenza tra i kWh erogati da colonnine di ricarica o wallbox e quanto effettivamente immagazzinato dalla batteria dell’auto. Nello specifico parlo di un confronto che ho fatto con la mia Renault Captur hybrid. Da più riscontri ho constatato che la differenza può arrivare in certe condizioni climatiche anche al 25%. Perché non se ne parla in maniera chiara? Se questo fosse confermato anche per le altre Marche, i consumi effettivi dovrebbero essere rivalutati. Non credete? In allegato vi invio dettaglio di due ricariche. A disposizione per ulteriori chiarimenti “. Fabrizio Spina

È un fenomeno noto, ecco che cosa succede

Risposta. È un tema di cui ci siamo occupati più volte per le auto elettriche, in risposta ad altre lettere di protesta. Chi le wall-box le fa, come Daze, spiega che “il problema è che lo schermo registra l’energia che entra nella linea di ricarica e viene erogata verso il veicolo. La misurazione avviene prima che l’energia raggiunga la batteria... I kWh letti sul contatore comprendono anche l’energia che verrà: 1) dissipata nei conduttori 2) utilizzata dalla wallbox o dalla colonnina 3) persa durante la conversione 4) assorbita dalle centraline dell’auto 5) impiegata per la gestione termica 6) trasformata in calore all’interno delle celle. Il contatore della colonnina non sa quale parte dell’energia finirà nella batteria. Si limita a misurare ciò che viene prelevato”. La perdita è più consistente nelle ricariche in AC, in cui l’energia dalla rete va convertita in corrente continua dal caricabatterie del veicolo. L’Automobile Cleb tedesco, ADAC, ha svolto diversi test, ( È un tema di cuiper le auto elettriche, in risposta ad altre lettere di protesta. Chi le wall-box le fa, comespiega che “il problema è che lo schermo registra l’energia che entra nella linea di ricarica e viene erogata verso il veicolo. La misurazione avviene.. I kWh letti sul contatore comprendono anche l’energia che verrà:nei conduttorio dalla colonninadell’autoall’interno delle celle. Il contatore della colonnina non sa quale parte dell’energia finirà nella batteria. Si limita a misurare ciò che viene prelevato”. La perdita è più consistente nelle ricariche, in cui l’energia dalla rete va convertita in corrente continua dal caricabatterie del veicolo. L’Automobile Cleb tedesco,ha svolto diversi test, ( qui l’ultimo ). Concludendo con i consigli riprodotti qui sotto.