Troppi fanatici e troppi interessi attorno alle EV

Troppi fanatici e troppi interessi attorno all’auto elettrica: è il parere di Emanuele, che diffida pure della sostenibilità dei veicoli a batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Troppi fanatici…/ L’auto elettrica non dev’essere una costrizione

“Gentile Mauro Tedeschini, ho smesso di inserire commenti su Vaielettrico. Ho visto solo che lei ha risposto alle affermazioni del giornalista Nicola Porro. Senza assumerne i toni istrionici, vorrei ribadire una cosa che ho sempre sostenuto: l’auto elettrica dovrebbe essere un’opzione in più. E non la costrizione che si concretizzerà di fatto. Racconti pure a chi dissente su Vaielettrico che con l’elettrico salveremo l’ambiente e impediremo ulteriori alterazioni del clima (per chi crede che l’auto ne sia il determinante). A me non la racconta. Anche perché questa improvvisa e compulsiva ventata di interesse per l’ambiente ed i (supposti) cambiamenti climatici rasenta l’indottrinamento della società civile. Figuriamoci quale sarà mai l’interesse del presidente degli USA per l’ambiente. Analogamente, cosa importerà a Xi Jinping delle emissioni di CO2. La Cina s’è accorta di avere tra le mani ‘gli ingredienti’ per costruire auto elettriche e venderle a tutto il mondo a prezzi concorrenziali, sbaragliando la maggior parte delle case generaliste. Quale strumento di marketing migliore che dichiararsi paladino della tutela ambientale?“.

Gli incentivi? Aiutano i ricchi a comprarsi la macchina “ecologica”

“ Se allarghiamo la discussione agli aspetti geopolitici, si scoprono intendimenti molto meno confessabili. Ne sono perfettamente consapevoli i vari Carlos Tavares e Luca De Meo, che sanno benissimo che con l’industria cinese non c’è partita. Recentemente Ursula Von Der Leyen ha affermato che questo sarà il decennio in cui l’industria europea subirà la più grande trasformazione mai avvenuta. Chissà che cosa ha in mente, ma credo che di industria ne resterà ben poca. Tra l’altro, la questione degli incentivi inizia a darmi un pò fastidio. Una parte delle nostre imposte viene destinata non per adempiere ai doveri di solidarietà che spettano ad ogni contribuente in virtù della Costituzione. Ma per consentire ad una famiglia già benestante di acquistarsi l’auto elettrica. Non è il massimo. Specialmente in un epoca in cui si fa gran parlare della scarsità di mezzi per la sanità. E mi piacerebbe che chi ricarica l’auto a casa sfruttando la rete elettrica pagasse l’Iva al 22%, non al 10%. Non v’è chi non veda che i due servizi sono diversi “ .

Energia gratis per tutti? Di questo passo le auto…

“ Infine, stante il suo passato di Direttore di Quattroruote in un momento in cui l’auto elettrica era di là da essere concepita, mi viene difficile capire la sua attuale posizione. Sicuramente sono stati fatti degli errori. Costruire auto gigantesche (SUV e fuoristrada) e con motorizzazioni che definire sovradimensionate è un eufemismo, ha dato anche a me la sensazione di soffocamento. La corsa alle potenze (inutili oltre una certa soglia) dei motori Diesel ha dato luogo al famoso scandalo. Ma questa è un’altra storia. Chiudo con una notazione. Personalmente diffido delle persone che hanno una risposta per tutte le domande. E tra i fans dell’auto elettrica sono molti. Si va da chi ragiona per analogia con quanto accadde per i telefoni cellulari a coloro che prevedono un mondo in cui ogni kWh sarà generato da sole, vento e acqua. Energia gratis per tutti. Può darsi che sarà cosi, perché posso immaginare che tra qualche anno di auto circolanti ce ne saranno molte meno. E saranno guai anche per il turismo di prossimità “ . Emanuele Grazzini