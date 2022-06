Troppi articoli negativi sulle ibride plug-in: Stefano, un lettore lombardo, non ci sta e cita i dati reali d’uso della Audi A3 col doppio motore elettrico-benzina. Ricordiamo che i vostri quesiti (o proteste) vanno inviati a info@vaielettrico.it

Troppi articoli negativi, i dati d’uso della mia Audi A3 ve lo dimostrano…

“Scrivo in relazione all’articolo : “Indagine su 9 mila auto ibride plug in. Ma quanto bevono”. È uno dei tanti articoli che esprimono concetti negativi sulle Ibride Plug In che mi trovano in profondo disaccordo. Ho una A3 4.0e . Ho fatto circa 4.000 km con tratti autostradali ed ho un consumo di 11,2 kWh per 100 km e 2,2 L/100Km di benzina. In molti giorni non accendo nemmeno il termico. Certo, ho comprato una plug-in e, quindi, la carico sempre, appena posso con l’energia dei pannelli. Se compri una plug-in e poi non la carichi, non ha senso criticarla: ogni strumento va usato per quel che è stato pensato. Non è un concetto difficile. Se prendo un diesel e faccio 3 km al giorno con tre soste, dopo pochi mesi avrò problemi. Se prendo una full electric e faccio spesso tratte di 600 km filati ho sbagliato acquisto… Posso confermare che le Phev, se usate per come sono progettate, vanno MOLTO bene. Consentono di affrontare la quotidianità in elettrico, col piacere di guida connesso, e viaggi lunghi senza ansia da ricarica. L’unica volta che aveva le batterie scariche ha fatto Desenzano-Brescia in A4 con consumo di 3,3L 100 km“. Stefano Mazzucchelli

Ma la maggioranza di chi usa queste auto va a benzina…

Risposta. Sono tutti concetti ineccepibili, ma purtroppo l’indagine citata è l’ennesima conferma che chi si comporta (bene) come il lettore è una minoranza. La maggioranza delle ibride plug-in circolazione è in mano a guidatori di auto aziendali, che non hanno né tempo né voglia di ricaricare. Spesso per pigrizia o menefreghismo. Preferiscono usare la card per rifornirsi di benzina e questo gonfia il dato dei consumi reali di carburante. Rendendo il dato di omologazione lontano dalla realtà. Abbiamo pubblicato diversi articoli che mettono in luce le difficoltà di chi guida auto elettriche pure e continueremo a farlo. Perché non dovremmo parlare di un’indagine effettuata da un istituto apprezzato come il Fraunhofer? Per di più su un campione vasto come 9 mila automobilisti? Non è un caso se la UE medita di rendere più stringenti i test di omologazione delle plug-in. L’uso reale, più a benzina che in elettrico, purtroppo è lontano dai cicli in laboratorio.