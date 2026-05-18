Troppe richieste di EV a ricarica ultra flash: BYD a corto di batterie…







BYD sta vivendo un paradosso sempre più evidente: la domanda per le sue nuove auto elettriche con ricarica flash cresce a ritmi superiori alla capacità produttiva delle Blade Battery 2.0. A confermarlo è il presidente Wang Chuanfu, che sottolinea come la produzione di accumulatori resti sotto pressione mentre i nuovi modelli dei marchi Dynasty, Ocean, Denza e Yangwang entrano nella fase di ramp-up industriale.

Flash Charging: tutta la vogliono, ma…

Il nodo riguarda soprattutto le nuove Blade Battery di seconda generazione, abbinate ai sistemi di Flash Charging che BYD ha lanciato ufficialmente da un paio di mesi. Una piattaforma che sta riscuotendo un gran successo grazie a prestazioni che puntano a ridurre drasticamente i tempi di attesa alle colonnine: ricarica dal 10% al 70% in appena 5 minuti e quasi al pieno in meno di 10 minuti.

Vista la grande richiesta di questa tecnologia, BYD ha ampliato rapidamente la gamma di modelli compatibili con essa. Tra questi figurano le nuove versioni flash-charge di Denza B5 e B8, oltre al futuro Atto 3 con motore posteriore da 240 kW.

Secondo indiscrezioni circolate in Cina, gli ordini inevasi per i modelli dotati delle nuove batterie avrebbero già superato le 140 mila unità, anche se il dato non è stato confermato ufficialmente dall’azienda. E in questa corsa così rapida, la produzione degli accumulatori fatica a stare dietro ai ritmi serrati.

Nel pieno della competizione per la ricarica

L’espansione della ricarica flash in Cina è accompagnata anche da discussioni tecniche. Ha fatto molto rumore un livestream in cui, durante una dimostrazione di ricarica ad altissima potenza, la superficie della batteria avrebbe superato i 76°C.

Il tema della gestione termica è cruciale perché la ricarica ultra-rapida comporta inevitabilmente stress elevati sulle celle. BYD non ha commentato direttamente la polemica, ma il dibattito evidenzia come la competizione sulle prestazioni di ricarica stia entrando in una fase molto aggressiva, simile a quella già vista negli anni scorsi sull’autonomia dichiarata.

Nel frattempo i numeri industriali continuano a crescere. Ad aprile 2026 BYD ha prodotto 20,98 GWh di batterie, raggiungendo 81,2 GWh cumulati da inizio anno. Nel solo mercato cinese le installazioni EV del gruppo hanno toccato 10,49 GWh, pari a circa il 16,8% del mercato domestico.

BYD, già 6mila stazioni Flash in Cina

In questo contesto BYD non ha nessuna intenzione di “fermare la macchina” e continua ad investire pesantemente nelle infrastrutture. Nelle prime due settimane di maggio il gruppo ha aggiunto altre 55 stazioni di ricarica flash, arrivando a 5.979 siti operativi in 312 città cinesi.

L’obiettivo dichiarato del programma “Flash Charging China” è ancora più ambizioso: raggiungere 20 mila stazioni entro fine 2026. Un piano che mostra come BYD voglia controllare non solo il veicolo ma anche l’ecosistema energetico collegato.

Interessante in quest’ottica la partnership con AutoNavi, piattaforma cartografica molto utilizzata in Cina, che integrerà direttamente la localizzazione delle colonnine flash nelle mappe di navigazione.