Troppe norme, poca collaborazione: De Meo scrive all’Europa

De Meo fa una sua diagnosi, ricordando l’importanza del settore automobilistico per l’economia, ma anche per il sistema di vita europeo. Un settore che oggi sta affrontando una concorrenza sbilanciata: “Gli Stati Uniti incentivano, i cinesi pianificano, gli europei regolamentano”. Formula quindi sette raccomandazioni e otto misure per sviluppare una vera e propria politica industriale europea, competitiva e decarbonizzata: “L’Europa deve inventare un modello ibrido“, ad esempio coinvolgendo “le maggiori 200 città europee nell’elaborazione della strategia di decarbonizzazione”. Istituendo una «Champions League industriale» per premiare gli attori impegnati nella transizione. Creando «aree economiche verdi” in cui si possano concentrare gli investimenti e gli incentivi per la transizione energetica.

“La transizione ecologica è uno sport di squadra”

All’avanguardia della rivoluzione elettrica, il CEO di Renault Group propone, infine, il lancio di 10 grandi progetti europei in ambiti strategici, che vanno ben oltre l’auto. Promuovendo le citycar europee, naturalmente, ma anche rivoluzionando le consegne dell’ultimo miglio, sviluppando le infrastrutture di ricarica e la tecnologia V2G. E aumentando la competitività dell’Europa nel settore dei semiconduttori.

De Meo è convinto che “la transizione ecologica è uno sport di squadra“ e che “l’industria automobilistica europea può in breve tempo diventare la soluzione alle sfide del continente”. E nella sua Lettera all’Europa, lancia un appello a decisori politici, amministratori, cittadini europei, ONG, protagonisti dei settori dell’energia, del software, del digitale. E non solo. Affinché si attivino per collaborare alla creazione di un nuovo ecosistema della mobilità in Europa.

“Dobbiamo dire la verità, non solo la nostra verità”

La premessa della Lettera è: “Dobbiamo dire ‘la verità’, non solo la nostra verità“. La diagnosi è costruita sulla base dei fatti, per formulare raccomandazioni concrete, fondate su una chiara visione della situazione odierna. Partendo da questi numeri:

13 milioni di persone impiegate nel settore in Europa

impiegate nel settore in Europa 7% della forza lavoro totale in Europa

totale in Europa 102 miliardi di euro di saldo commerciale positivo tra l’Europa e il resto del mondo (pari al deficit commerciale francese)

di euro di saldo commerciale positivo tra l’Europa e il resto del mondo (pari al deficit commerciale francese) 17% della spesa totale in R&S dell’Europa (compreso il settore pubblico)

La concorrenza sempre più aspra di Cina e Stati Uniti

Circa il 4% delle vendite di veicoli elettrici in Europa è realizzato da marche cinesi

delle vendite di veicoli elettrici in Europa è realizzato da marche cinesi Nel 2023, il 35% dei veicoli elettrici esportati in tutto il mondo era di provenienza cinese

dei veicoli elettrici esportati in tutto il mondo era di provenienza cinese Vantaggio in termini di costi pari a 6-7.000 euro per i cinesi nelle auto del segmento C (25% del prezzo totale)

per i cinesi nelle auto del segmento C (25% del prezzo totale) Ciclo di sviluppo di 1,5 – 2 anni in Cina rispetto ai 3 – 5 anni in Europa.

in Cina rispetto ai 3 – 5 anni in Europa. 110-160 miliardi di euro di incentivi alla produzione in Cina, per il periodo fino al 2022

alla produzione in Cina, per il periodo fino al 2022 40 miliardi di dollari di crediti di imposta per la produzione verde negli Stati Uniti con l’Inflation Reduction Act

La sfida dell’elettrico: in ballo 25 milioni di posti di lavoro

Potenziale di business raddoppiato con i veicoli elettrici: un’opportunità da 200 miliardi di euro nel perimetro geografico di Renault

con i veicoli elettrici: un’opportunità da 200 miliardi di euro nel perimetro geografico di Renault Il 55% delle vendite sarà rappresentato da veicoli elettrici entro il 2030 (vs. l’8% odierno)

sarà rappresentato da veicoli elettrici entro il 2030 (vs. l’8% odierno) 252 miliardi di euro investiti dai costruttori europei tra il 2022 e il 2024 per raggiungere l’obiettivo “zero emissioni nette” in Europa entro il 2035

europei tra il 2022 e il 2024 per raggiungere l’obiettivo “zero emissioni nette” in Europa entro il 2035 25 milioni di posti di lavoro interessati dalle transizioni digitale e ambientale. Con un impatto su 500.000 posti di lavoro nel settore dei veicoli endotermici e la creazione di 120.000 nuovi posti di lavoro

Troppe norme: 8-10 nuovi regolamenti ogni anno

8-10 nuovi regolamenti vengono introdotti in Europa ogni anno

vengono introdotti in Europa ogni anno Oggi le auto sono in media il 60% più pesanti rispetto a 20 anni fa

rispetto a 20 anni fa Aumento del prezzo delle auto del 50% rispetto a 20 anni fa

rispetto a 20 anni fa Perdita del 40% dei posti di lavoro nella produzione in Francia per effetto della delocalizzazione (costo del lavoro 40% più alto in Europa rispetto alla Cina)

nella produzione in Francia per effetto della delocalizzazione (costo del lavoro 40% più alto in Europa rispetto alla Cina) Invecchiamento raddoppiato del parco auto medio (12 anni oggi rispetto ai 7 anni del passato)

medio (12 anni oggi rispetto ai 7 anni del passato) Fino al 25% delle risorse per la R&S mobilitate per studiare l’applicazione delle regolamentazioni

