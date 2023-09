Troppe fake sull’auto elettrica, aiutatemi a smentirle

Troppe fake news sull’auto elettrica. E Antonella cerca un aiuto per smentire quelle che le propina un amico: dal litio più tossico delle scorie nucleari al motore ad idrogeno più efficiente di quello elettrico. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

“Ieri ho scambiato col mio amico Giuseppe alcune considerazioni via WA. Oggetto: la transizione energetica obbligata (produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, sole soprattutto; elettrificazione del trasporto). Così mi ha risposto Giuseppe sull’EV: “Ho perplessità sull’auto elettrica, reperimento materie prime per la batteria, impossibilità di spegnere in caso di incendio detto dai pompieri, smaltimento della batteria che sarà un enorme problema.”

Dal litio tossico all’idrogeno super efficiente

Mi ha pure detto oggi di aver saputo da operatori dell’economia circolare che il litio presenta nella fase di smaltimento-recupero un grado di tossicità paragonabile alle scorie nucleari. E che il motore ad idrogeno è decisamente più efficiente/efficace di quello elettrico, ma poco studiato per questioni d’interesse.

Sono fake news? Si può opporre controbattere con qualche breve argomentazione documentata o con riferimenti bibliografici in lingua italiana?

NB. Guidiamo in famiglia soddisfatti un’auto elettrica da 4 anni, alimentata da FV. Unico neo: il cavo ChaDeMo poco presente alle stazioni di ricarica e destinato a sparire dal mercato, come la NISSAN LEAF… Chi acquista EV (a caro prezzo) è decisamente poco tutelato„. Antonella Codazzi

Risposta- Gentile Antonella, tutti gli automobilisti elettrici sono subissati dalle stesse obiezioni “tossiche” avanzate dal suo amico Giuseppe. E noi di Vaielettrico per primi, come può ben immaginare. Periodicamente cerchiamo di rispondere con articoli e video: eccone qualcuno a suo uso e consumo:

–https://youtu.be/bK30Ww2pZfE del nostro Paolo Mariano (qui sopra) e la video-intervista al professor Nicola Armaroli Le fake news dell’Italia che odia l’elettrico: risponde Nicola Armaroli, uno dei nostri video più cliccati di sempre.

Vaielettrico e Nicola Armaroli: sul nostro canale YouTube un piccolo video-archivio di risposte pronte

Il successo di quella video-intervista ci ha dato lo spunto per una nuova rubrica, proprio oggi al debutto: “Chiedetelo a Nicola Armaroli”. Raccoglierà via via brevi risposte “in pillole” alle domande che tutti si pongono e ci pongono su auto elettrica e dintorni.

Cominciamo da uno dei temi che lei stessa cita: le materie prime e il litio in particolare. Qui il link all’articolo e qui sotto il video grazie al quale potrà cominicare a rispondere ai dubbi del suo amico Giuseppe. Via via, la rubrica diventarà un archivio di risposte pronte a bufale e dubbi sulla transizione energetica.

Ma oggi non troverà cenno a una delle obiezioni di Giuseppe – la tossicità del litio – perchè si tratta di una bufala talmente colossale da non meritare una risposta. Pensi che viene addirittura utilizzato come farmaco nella cura della depressione. Come tutti i farmaci è tossico se assunto in dosi esagerate. Ma questo vale per tutti i farmaci, dall’Aspirina in su.

