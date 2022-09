Troppe colonnine lente e poche da 50 in su

Troppe colonnine lente e poche da 50 kW in su: Michele lamenta che anche il Nord Italia è disseminato da stazioni di ricarica che ti costringono a lunghe soste. Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Troppe colonnine lente, che senso hanno?

“Sono un “felice” possessore di una Opel Corsa elettrica da quasi un anno. A parte qualche inconveniente all’acquisto, mi trovo bene. Una buona vettura ad un buon prezzo. Il mio quesito parte dalle famigerate colonnine. Girando per il Nord Italia, ho notato che esistono una miriade di colonnine in AC fino a 22kW, mentre in DC restano davvero rare. Potrei azzardare un paragone 7:1. Le autovetture, la maggior parte che conosco, accettano prevalentemente 7,4 o 11 KWh in AC. Mentre in DC, a parte qualche raro caso, dai 75KW in su. Che senso hanno allora tutte queste colonnine lente? Non sarebbe più comodo se si uniformasse in un sistema DC da minimo 50KW. Gli unici posti in cui una 22kW sarebbero ancora validi (ma in misura ridotta) sono nei centri di villeggiatura, al mare o in montagna, dove presumibilmente stai più giorni. O nelle singole aziende o privati per ricarica personale (con anche 3kW copri 100km in una ricarica). In ottica di un futuro con più elettriche in circolazione, la vedo come unica possibilità. La ricarica lenta dovrebbe essere minoritaria su suolo pubblico. Cosa ne dite?“. Michele Dellagiovanna

Oggi sono solo l’8% le ricariche da 50 kW e più

L’ultima rilevazione di Motus-e ci dice che al 30 giugno in Italia risultavano installati 30.704 punti di ricarica. Più 12.410 location accessibili al pubblico, anche su aree come i centri commerciali. Veniamo alle potenza, che è la cosa che ci interessa: il 92% dei punti di ricarica è in corrente alternata (AC), mentre l’8% è in corrente continua (DC). Di queste il 14% è a ricarica lenta (con potenze pari o inferiori a 7 kW) e il 78% a ricarica accelerata in AC (tra 7 e 43 kW). Infine un 4% è costituito da fast DC (fino a 50 kW) e il restante 4% è ad alta potenza (di cui quasi il 2% oltre i 150 kW). Riassumendo: il rapporto tra ricariche “lente” in AC e “fast” in DC è di 1 a 8,5, non lontano dalla sua previsione. Ma il trend sta cambiando: “Si assiste ad installazioni a potenze sempre più elevate“, segnala Motus-e. “Sono soprattutto i punti di ricarica in DC ad aumentare. Con un +46% per i punti di ricarica tra 50 e 150 kW e un +38% per i punti di ricarica con potenza superiore ai 150“.

Troppe ricariche lente? Il vento sta cambiando…

Siamo convinti che nella prossima rilevazione di Motus-e, diramata a fine settembre, la percentuale di fast e super-fast risulterà aumentata in modo significativo. Siamo partiti da una prima fase pionieristica, 10 anni fa, in cui installare una colonnina “lenta” era più semplice e meno dispendioso. E al servizio di un parco-auto ancora limitato, dotato di batterie dalla capacità molto contenuta. Possiamo dire che dal 2021 il vento è cambiato: le grandi società (Enel X Way, Be Charge, Free to X, Ionity, Atlante…) si stanno concentrando sulle installazioni ad alta potenza. Spinti in questo anche dalle Case, in grado di sfornare auto con batterie sempre più capaci(vedi l’intesa Volkswagen- Enel). Ma non cambia solo la potenza delle installazioni, anche le location vengono scelte con criteri diversi. Basta colonnine nel nulla, si va nei luoghi già frequentati, in cui i clienti sosterebbero comunque, come centri commerciali, centri sportivi, stazioni di servizio…