Troppe colonnine fuori uso, allarme da tutto il mondo

Troppe colonnine fuori uso: il problema non c’è solo in Italia. Notizie in arrivo dagli Stati Uniti e dall’Australia confermano che l’allarme è globale.

Troppe colonnine fuori uso, report allarmante da San Francisco

Non basta installarle le colonnine, bisogna che funzionino. Secondo uno studio pubblicato in settimana il 27% di tutte le ricariche nell’area di San Francisco sono fuori uso. Non siamo esattamente in un’area arretrata: la California dovrebbe essere il primo Stato americano (e il primo al mondo) a vietare le auto a combustione interna. Ma notizie come queste potrebbero ritardare la decisione. Lo studio, Reliability of Open Public Electric Vehicle Direct Current Fast Chargers, è guidato dal prof della UC Berkeley David Rempel. Con lui il gruppo ambientalista Cool the Earth. È stata testata la funzionalità di 657 connettori in 181 stazioni non Tesla nell’area della Baia. Solo il 72,5% è risultato funzionale. Il 22,7% presentava schermate di errore o non disponibilità, mancato collegamento alla rete, blocchi del sistema di pagamento o connettori rotti. Un altro 4,9% aveva cavi troppo corti per raggiungere le auto, rendendoli inutilizzabili.

Non va meglio in Australia…

Stessa musica anche nella lontana Australia, dove diversi report giornalistici riferiscono notizie di decine di caricatori fuori uso. E di un crescendo di lamentele da parte degli automobilisti, che oltretutto hanno dovuto subire anche lì un aumento del costo dell’energia e, quindi, della ricarica. Il problema è stato acuito dai danni provocati a molte colonnine da una recente alluvione. Un solo utente ha contato 40 stazioni di ricarica fuori uso, scrivendo sui social: “Quando i prezzi salgono e la manutenzione è diminuisce, ci si deve chiedere cosa c’è dietro tutto questo“. La cosa che colpisce è che anche in questa situazione i Supercharger Tesla hanno dimostrato una buona affidabilità, Mentre i problemi di ottenere manutenzione e fornitura di pezzi di ricambio hanno riguardato le colonnine ad alta potenza di Tritium, che è un’azienda australiana

