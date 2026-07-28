Troppa scelta, poca fiducia: i cinesi, confusi, tornano alla Tesla Model Y













Per anni il mercato cinese dell’auto elettrica è stato dipinto come il regno dell’innovazione. Oggi, però, quella stessa abbondanza sembra aver disorientato i clienti che tornano a scegliere un marchio percepito come affidabile e consolidato. E la “vecchia” Tesla Model Y riconquista la vetta delle vendite anche in Cina.

Il paradosso dell’innovazione senza tregua

Il mercato automobilistico cinese è entrato in una fase di ipercompetizione. Secondo le analisi riportate dalla stampa, nel Paese arrivano centinaia di modelli nuovi o profondamente aggiornati al mese. E ogni costruttore cerca di distinguersi introducendo funzioni sempre nuove, restyling frequenti e promesse tecnologiche che spesso vengono superate nel giro di pochi mesi.

Nei primi sei mesi del 2026 sono stati presentati o aggiornati circa 650 modelli, pari a quasi quattro novità al giorno. Una velocità che non ha precedenti nella storia dell’automobile e che rende quasi impossibile per il consumatore seguire l’evoluzione dell’offerta. Questo rischia di trasformarsi in un problema. Chi acquista un’auto teme che il modello appena scelto diventi “vecchio” nel giro di poche settimane o perda rapidamente valore. La continua successione di versioni rende inoltre difficile capire quali differenze siano davvero importanti e quali siano soltanto strumenti di marketing.

Quando troppa scelta genera sfiducia

In economia è un fenomeno noto: l’eccesso di offerta può trasformarsi in eccesso di complessità. Quando le alternative diventano troppe, scegliere non è più semplice ma più difficile. Il consumatore tende allora a ridurre il rischio affidandosi ai marchi che conosce meglio.

È il motivo per cui, in un mercato dove decine di costruttori cinesi combattono con sconti, aggiornamenti continui e nuovi modelli, Tesla è tornata a rappresentare un punto di riferimento. La Model Y è nuovamente l’auto più venduta sia in Cina sia in Europa, dopo un 2025 molto complicato per la casa di Elon Musk.

Dopo mesi difficili, la Model Y ha registrato in giugno il record storico con 38.654 immatricolazioni. E’ stata il modello più venduto in assoluto, battendo anche la concorrenza delle altre motorizzazioni. In particolare ha battuto la Geely Xingyuan (33.359 unità), vettura più venduta nel 2025 (in Europa arriverà come E2).

La Model Y guida anche nei primi sei mesi con oltre 173 mila immatricolazioni. Nel contempo Tesla ha prodotto nella Gigafactory di Shanghai 85.982 vetture, (+40% sull’anno precedente) grazie alla ripresa della domanda interna. Secondo la stampa specializzata non è solo questione di prezzo. La performance di Model Y è favorita dal restyling e dalla percezione di un prodotto ormai maturo, con una rete di assistenza consolidata e un valore residuo considerato più prevedibile rispetto a molti concorrenti.

La forza di un prodotto riconoscibile

La vicenda dimostra che, anche nell’auto elettrica, la fiducia resta un elemento decisivo. Se ogni settimana arriva un nuovo marchio o una nuova versione con caratteristiche leggermente diverse, molti clienti preferiscono evitare di essere i beta tester.

Questo non significa che i costruttori cinesi abbiano perso competitività. Al contrario, sostiene Reuters continuano a crescere anche sui mercati esteri, compreso quello europeo, dove l’offerta di modelli elettrici è sempre più ampia.

Ma proprio la frammentazione dell’offerta nel mercato domestico sembra produrre un effetto inatteso: la corsa all’innovazione continua rischia di rafforzare chi offre un prodotto percepito come stabile, più che chi cambia continuamente.