Troppa manutenzione per la Opel Corsa-e? Manuel si aspettava controlli meno frequenti (e costosi) in concessionaria. Vaielettrico risponde.

Troppa manutenzione? In due anni 265 euro, non è tanto per un’elettrica?

“Vorrei un vostro parere sul fatto che la concessionaria mi fa effettuare il tagliando di manutenzione ogni anno.Possiedo un’ Opel Corsa dal 2022, l’anno scorso ho speso 70€ mentre quest’ anno 195€ ( giustificando tale spesa con il cambio del liquido dei freni )che e’ la stessa spesa della termica che avevo prima facendo un tagliando ogni due anni. Io so che le elettriche non hanno bisogno di molta manutenzione ( considerando anche che non percorro più di 10000 km all’ anno) quindi il mio dubbio e’ che la concessionaria cerchi di guadagnare sui tagliandi.Tanti saluti e continuate cosi”. Manuel Muratori

Ecco le indicazioni di Stellantis per le elettriche

Risposta. Sul sito della Opel non abbiamo trovato indicazioni specifiche per la Corsa-e. Ma è sul portale manutenzione portale dedicato alla manutenzione di Stellantis, il gruppo che controlla anche Opel che si trovano informazioni significative. Come queste: “La frequenza di manutenzione di un’auto elettrica è inferiore a quella di un veicolo a combustione. Un’auto elettrica, infatti, deve essere revisionata in media ogni 30.000 km, mentre per un motore a benzina passerai in officina ogni 15.000 km circa e ogni 20.000 km per un motore diesel. Se percorri dunque 15.000 km all’anno, puoi effettuare la manutenzione della tua automobile elettrica ogni due anni. Se guidi per più di 15.000 km all’anno, la frequenza di manutenzione sarà più ravvicinata”. Manuel non arriva a 10 mila km all’anno e ha quindi buoni motivi per chieder conto alla concessionaria di controlli così ravvicinati. Almeno mostrando i piani ufficiali di manutenzione Opel.

