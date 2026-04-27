Troppa ignoranza in giro su auto e moto elettriche













Troppa ignoranza in giro sulle auto elettriche: la gente non sa e non ne vuole sapere nulla, lamenta Giuseppe, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Troppa ignoranza: i problemi reali sono altri…

la rete di ricarica italiana è adeguata alle esigenze del mercato. Anzi, in alcuni casi primeggia. I problemi sono quelli più volte evidenziati da Vaielettrico: elevato costo, scarsa concorrenza, etc.etc.. Sulla base della mia personale esperienza non posso che essere d’accordo. Se dovessi stilare una classifica dei problemi principali della ricarica pubblica (oltre al costo del kWh) ci metterei: 1) gli stalli occupati abusivamente (e la scarsa attenzione delle Forze dell’Ordine a far rispettare leggi e diritti dei cittadini). 2) stazioni di ricarica guaste e/o vandalizzate. 3) iter autorizzativi lunghi, che spesso fanno sì che stazioni fisicamente presenti sul territorio impieghino mesi e mesi a diventare operative. “Ho letto con interesse l’articolo de Il Sole24 Ore, da voi ripreso, che dimostra numeri alla mano chea italianaalle esigenze del mercato. Anzi, in alcuni casi primeggia. I problemi sono quelli più volte evidenziati da Vaielettrico: elevato costo, scarsa concorrenza, etc.etc.. Sulla base della mia personale esperienza non posso che essere d’accordo. Se dovessi stilare una classifica dei problemi principali della ricarica pubblica (oltre al) ci metterei:(e la scarsa attenzione delle Forze dell’Ordine a far rispettare leggi e diritti dei cittadini).e/o vandalizzate.che spesso fanno sì che stazioni fisicamente presenti sul territorio impieghino mesi e mesi a diventare operative.

Tutti convinti che non ci siano colonnine di ricarica

Tuttavia devo constatare che, dal fanatico no-watt al semplice curioso o al potenziale interessato, non si ha la percezione dei reali problemi della ricarica pubblica. Se si chiede all’uomo della strada se è interessato all’auto elettrica, la risposta immancabile sara’: “No, ci sono poche colonnine di ricarica!”. Sono motociclista elettrico da oltre 4 anni. E la prima (e spesso unica) domanda che mi viene fatta è la solita, ossessiva, immancabile, totalizzante: l’autonomia! Se il colloquio va oltre, magari mi si chiede del costo della moto e dei tempi di ricarica. Ma nessuno, dico nessuno, in questi oltre 4 anni mi ha mai fatto una domanda e sui costi d’esercizio: consumi, tagliando, bollo, etc. Il tema dei consumi, in particolare, che è spesso oggetto di discussione fra motoristi endotermici, sembra essere completamente assente quando si parla di elettrico. Nel bene e nel male.

Ecco quanto poco spendo per ricaricare la mia moto

Con la mia moto percorro in media 15 km con 1 kWh. Quindi anche pagando 0.80€/kWh e oltre alla ricarica pubblica il vantaggio economico sull’endotermico è palese. Ma per un’auto elettrica con consumi di 5-6 km/kWh a questi prezzi il confronto con l’endotermico può essere imbarazzante.Tuttavia il problema, che sia pro o contro l’elettrico, sembra essere totalmente assente dal dibattito pubblico. Mi sembra che siamo di fronte ad un serio scollamento fra realtà percepita e problemi effettivi. Forse, prima di sforzarci di dare risposte corrette, dovremmo educare il grande pubblico a fare le domande giuste?”. Giuseppe Marone

Troppa ignoranza? Non c’è peggior sordo…

Risposta. Sicuramente dobbiamo fare tutti di più per spiegare meglio che cos’è la mobilità elettrica. Purtroppo, però, viviamo in un Paese allergico al cambiamento, un atteggiamento fotografato in tanti libri sulla cosiddetta ‘paura della modernità’. E i più si nutrono di luoghi comuni enfatizzati dai social grazie al lavoro dei no-tutto. Vale per le rinnovabili, per la mobilità elettrica e mille altre cose. Insomma, non c’è peggior sordo di chi vuol sentire.