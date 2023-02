Tromox UKKO S, in Italia con FIVE

Accordo raggiunto tra Tromox e il Gruppo FIVE. L’azienda bolognese distribuirà in Italia le moto a zero emissioni del produttore cinese. Si comincia con la UKKO S, in arrivo a maggio.



Sull’onda di alcune interessanti novità presentate lo scorso novembre ad Eicma, Tromox ha deciso di rilanciare la sua presenza sul mercato italiano delle due ruote elettriche.

Il produttore cinese ha infatti appena siglato un accordo con il Gruppo FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) di Bologna per la distribuzione sul territorio nazionale dei suoi modelli di moto a zero emissioni. Una gamma non ancora “ricchissima” ma sicuramente interessante e mirata ad un pubblico giovane.

UKKO S, minimal ma aggressiva

Ad entrare per primo nella rete di vendita di FIVE – che da tempo produce e commercializza un’ampia serie di prodotti per la mobilità elettrica, tra cui gli scooter Wayel – sarà il modello di punta di Tromox, UKKO S, conosciuto in Europa già da un annetto.

Si tratta di una moto elettrica piccola e scattante, di chiara ispirazione sportiva e dal look minimal. Paragonabile per prestazioni ad un 125 termico, UKKO S è dotata di un motore da 4 kW nominali (8 di picco) e 180 Nm di coppia massima, raggiunge una velocità di 90 km/h e supera i 100 km di autonomia (ne vengono dichiarati ben 130 km).

La capacità della batteria al litio, rimovibile, è di 72V-55Ah. La ricarica completa avviene in 4 ore.

Le dimensioni della moto sono assolutamente compatte, con l’apporto di un telaio in alluminio leggero, ciclistica di stampo racing, ruote da 14 pollici e il sistema frenante combinato CBS.

UKKO S non difetta poi in tecnologia: ha un display digitale a colori di 5,5 pollici e un GPS integrato, con il quale è possibile connettersi alla moto attraverso un’App dedicata.

In Italia a maggio, anche in versione Lite

Le prime Tromox UKKO S distribuite da FIVE saranno disponibili già dal prossimo maggio. C’è la possibilità di scegliere anche la nuova variante UKKO S Lite, che si differenzia dal modello standard per alcuni piccoli dettagli tecnici e per la mancanza della connettività di bordo.

I prezzi? 6.659 euro per UKKO S e 5.979 per la sua versione Lite. Due le colorazioni previste: blu e grigio-spazio.

Soddisfatto Fabio Giatti, Amministratore delegato del gruppo FIVE, che riconosce l’importanza di portare queste innovative moto elettriche in Italia. Moto che, sottolinea, “ci completano in un segmento di mercato che sta crescendo significativamente e nel quale non eravamo presenti”.

Da sottolineare, infine, che l’accordo tra Tromox e FIVE prevede la distribuzione dei prodotti anche in Albania, Croazia e Malta. Oltre che in Italia.

