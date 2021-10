Tromox UKKO, la moto smart e performante

Arriva dalla Cina e presto la vedremo per la prima volta ad Eicma. E’ la nuova due ruote elettrica di Tromox, semplice ed agguerrita, pronta per farsi piacere dai giovanissimi. In vendita da febbraio 2022.

Il costruttore cinese Tromox si è fatto recentemente conoscere grazie alla sua piccola e accattivante moto elettrica denominata Mino, una sportivissima minimoto che soprattutto fra i giovani delle affollate città asiatiche è diventata subito molto popolare. Ora, per il 2022, l’azienda ha in serbo una novità: il lancio sul mercato europeo della “sorella” maggiore della Mino, molto simile dal punto di vista dello stile, ma più veloce e potente. Il suo nome è UKKO.

Si tratta di un nuovo modello che, in realtà, è una sorta di upgrade della Mino, di cui ne raddoppia velocità e potenza oltre a rimpinguarne un po’ le forme, così da renderla una moto simil 125 cc, omologata per 2 persone e più adatta ad un utilizzo cittadino quotidiano.

Corpo minimal, spirito aggessivo

Con ogni probabilità Ukko piacerà molto a chi ama le due ruote elettriche piccole, sportive e facili da manovrare in città, ma che non si “accontenta” di uno scooterone qualsiasi. Insomma, una moto semplice e “smart” nei lineamenti, senza troppi fronzoli estetici, ma pur sempre performante.

L’apparenza, infatti, non deve ingannare, perché Ukko dietro ad un corpo minimal nasconde un’anima potente: il motore da 4kw (7kw di picco) la spinge fino a 100 km/h, con uno scatto notevole per la categoria, grazie anche all’utilizzo massiccio di materiale leggero.

Tromox fa sapere, inoltre, che la batteria Ezgo da 72V (55Ah), si ricarica all’80% in solo 45 minuti, cosa che, volendo, garantirebbe anche un utilizzo extra urbano di più lunga durata.

Anche dal punto di vista tecnologico, Tromox Ukko è al passo coi tempi. Si avvale infatti del GPS integrato e di un sistema di connessione ad una App dedicata, con la quale, tramite il proprio smartphone, tenere monitorati tutti i parametri della moto. Di serie anche il cruise control, la smart key e, addirittura, una telecamera di bordo.

In Italia da febbraio

Presentata in anteprima al China International Motorcycle Trade Exhibition di Pechino poco meno di un mese fa, la Tromox UKKO sarà svelata per la prima volta in Italia al salone Eicma di Milano (23-28 novembre), grazie a City Coco Italia, distributore esclusivo nel nostro Paese.

Sul nostro mercato dovrebbe arrivare nel febbraio 2022 ad un prezzo di 6.550€, a cui aggiungerne 250 se si vuole la versione con ABS. Tre le colorazioni disponibili: argento/nero, argento/arancio e la scintillante azzurro/verde lime su base argento.

