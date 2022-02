Triumph TE-1, svelato il prototipo elettrico

La prima moto a zero emissioni della Casa inglese entra nell’ultimo stadio di sviluppo. Sale l’attesa per la naked elettrica forgiata da un sapiente lavoro a più mani.

Tre anni fa Triumph annunciava l’avvio dello sviluppo della sua prima moto elettrica. Un progetto innovativo, nato dalla collaborazione tra partner di altissimo livello e finanziato direttamente da un’agenzia governativa del Regno Unito. Oggi la storica Casa di Hinckley ha annunciato che quel progetto su carta, il Project TE-1 Prototype, ha finalmente assunto le sembianze di una moto in carne e ossa.

Si è infatti conclusa la dichiarata “fase 3” del piano di sviluppo, che ha portato alla produzione di un primo prototipo dimostrativo della Triumph elettrica che verrà. Una naked dal design aggressivo che, a quanto ci dicono, promette prestazioni importanti, in particolare come potenza di picco (130 kW) e autonomia (200 km).

Un lavoro di squadra

La peculiarità di questo progetto sta soprattutto nei nomi altisonanti che ci stanno dietro. Oltre a Triumph Motorcycles, che ha messo le mani su tutta la parte telaistica, della ciclistica e dell’elettronica di controllo, il progetto porta la firma di importanti aziende specializzate nell’elettrificazione dei veicoli, come Williams Advanced Engineering (batterie), Integral Powertrain Ltd (motore) e il Warwick Manufacturing Group (WMG) dell’Università di Warwick. Tutti attori coinvolti fin dai primi bozzetti.

Il modello definitivo, almeno per la parte tecnica, non dovrebbe discostarsi dal prototipo presentato. Mentre saranno i test su strada della “fase 4” nei prossimi mesi a definire la messa a punto sull’aerodinamica. E su alcuni dettagli ancora in dubbio riguardo alla conformazione esterna della moto.

In Triumph sostengono comunque di aver lavorato molto per rendere quanto più leggero il mezzo e di aver fissato nuovi standard in termini di efficienza del motore elettrico.

Triumph TE-1 al collaudo finale

Dalle immagini che abbiamo a disposizione, le forme generali ricordano da vicino quelle della Speed Triple, modello molto ben riuscito nella gamma Triumph attuale. Ma non traiamo conclusioni troppo affrettate. Più o meno alla fine della prossima estate termineranno i test e vedremo il look definitivo.

Con la conclusione della “fase 3”, di fatto la collaborazione di squadra finisce. L’ultima fase del collaudo sarà supervisionata soltanto da Triumph. Per i prossimi 6 mesi il prototipo sarà sottoposto a un ampio programma di test per una verifica di tutti i suoi parametri.

