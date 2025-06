Crescono le vendite di camion e bus elettrici nei primi cinque medi del 2025. Da gennaio a maggio sono aumentati del 218,7% le immatricolazioni di camion elettrici, crescono anche gli autobus a batteria: +69,2%. Sono i numeri elaborati e diffusi da Anfia. E Man, ha venduto 700 e-Camion, annuncia la produzione in serie a Monaco.

Camion elettrici crescono le vendite anche senza llincentivi

Il differenziale di prezzo tra mezzi termici ed elettrici è rilevante, supera anche i 100mila euro, ma negli ultimi cinque mesi è cresciuto, in percentuale anche se la distanza in termini assoluti resta rilevante, il numero di camion elettrici immatricolati. Questi i numeri: 341 contro i 107 del 2024 che corrisponde a una variazione positiva del 218,7%.

Sulla crescista incidono operazioni come quella della Lidl e i suoi 30 nuovi camion a batteria, ne abbiamo scritto qui, che permettono di cambiare i numeri del settore a livello nazionale. Incide anche l’avvio dei primi hub dedicati ai camion che molto difficilmente, anche per questioni di spazio, riescono a parcheggiare sugli stalli riservati alle auto.

Il primo taglio del nastro a Mantova (leggi qui). Le case costruttrici, come Tesla e altri (non tuti) nell’automotive, si sono poste il problema della ricarica e investito risorse per offrire il servizio. Anche ad un costo compatibile con il cambio di alimentazione: meno di 40 centesimi. Una tariffa concorrenziale rispetto alle auto.

Bolzano propone sconti ai pedaggi. Crescono gli ibridi

Ricordiamo anche l’iniziativa del presidente della Provincia di Bolzano che propone al collega austriaco sconti sui pedaggi per i camion elettrici (leggi). Qualcosa si muove anche su altre alimentazioni più sostenibili.

«Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi cinque mesi dell’anno la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell’1,6% (era del 2% a gennaio-maggio 2024), per un totale di 199 unità, mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 2,9% del totale (lo 0,8% a gennaio-maggio 2024)»

Vanno forte anche gli autobus elettrici (+69,2%)

Bene i camion, altrettanto gli autobus elettrici: 335 le unità immatricolate rispetto ai 198 del 2024. Un balzo del +69,2%.

Vediamo l’analisi di Anfia: «La quota di mercato degli autobus alimentati gas è del 20,9% a gennaio-maggio 2025 (contro il 18,6% dei primi cinque mesi del 2024), mentre gli elettrici, ibridi gasolio/elettrico e ibridi metano/elettrico rappresentano il 24,1% (21,4% a gennaio-maggio 2024)».

Sui numeri degli autobus pesano i finanziamenti dell’Unione europea grazie ai fondi Pnrr del programma Green Deal e sono tantissimi i bandi, qui alcuni delle ultime settimane, e ci sono città come Milano, Torino e Genova dove circola più della metà dei bus elettrici ma anche Cagliari dove entro il 2026 l’80% della flotta sarà elettrica.

Insomma il settore più maturo della mobilità elettrica è quello relativo agli autobus urbani. Sui camion ci sono dei significati passi avanti.

Man inaugura a Monaco la produzione in serie

Al boom degli e-Camion segue l’annuncio della produzione in serie dei camion elettrici da parte di MAN. Il Ceo Alexander Vlaskamp e Michael Kobriger, membro del Consiglio di Amministrazione per Produzione e Logistica, insieme a Manfred Weber, Europarlamentare e Presidente del PPE, hanno dato il via ufficiale alla produzione nello stabilimento di Monaco. Da ora in poi, i camion elettrici e diesel verranno prodotti tramite un processo completamente integrato sulla stessa linea.

Alexander Vlaskamp: «L’avvio della produzione in serie dei nostri camion elettrici è un evento storico. Il futuro di MAN inizia ora, in questo preciso istante. Il fatto che possiamo produrre camion elettrici sulla stessa linea dei nostri modernissimi camion diesel ci offre anche una grande flessibilità e aumenta l’efficienza produttiva».

Un investimento da 400 milioni

«Abbiamo investito quasi 400 milioni in ricerca e sviluppo per offrire la nostra gamma di camion anche con trazione elettrica a batteria. Questa va da 12 a 50 tonnellate e copre tutto, dai veicoli per la raccolta rifiuti ai camion per il trasporto a lungo raggio. Puntiamo a consegnare i primi 1.000 camion elettrici entro la fine dell’anno».

Manfred Weber ha aggiunto: «Innovazione e tecnologia non sono solo la chiave del successo economico europeo e della competitività internazionale, ma sono anche fondamentali per conciliare gli obiettivi della politica economica e climatica. Con il suo eTruck, MAN guida il cambiamento e mostra come il trasporto merci possa diventare più sostenibile».

Le vendite di Man: 700 camion elettrici

Prima dell’avvio della produzione in serie, MAN aveva già prodotto circa 200 camion elettrici pre-serie e li aveva consegnati ai clienti. Questi veicoli hanno già percorso circa due milioni di chilometri sulle strade europee, alcuni con tragitti giornalieri fino a 850 km e un consumo medio molto basso di 97 kWh per 100 km. MAN ha ricevuto circa 700 ordini per i camion elettrici.

MAN propone anche una linea completa di autobus elettrici, prodotti nello stabilimento polacco di Starachowice, ed è stato anche il primo produttore europeo a presentare un autobus turistico elettrico ad Ankara. Al momento, nelle città europee sono in funzione oltre 2.500 autobus MAN elettrici. Come per i camion, anche le batterie del nuovo model year saranno realizzate a Norimberga, nello stabilimento produttivo in cui MAN ha investito 250 milioni.