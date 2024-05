Trionfale Italmoto: eBike italiana in edizione limitata

Trionfale Italmoto limited edition è una eBike tutta italiana che unisce ciclo e motociclo in un unico concept. Esce in soli 100 esemplari acquistabili sul sito fino al 31 maggio 2024

Si tratta di un’edizione limitata della eBike (un po’ moto elettrica) già vista a Eicma 2022. La Trionfale di Italmoto, marchio storico delle due ruote che oggi rivive a Caserta. Negli ultimi anni il brand è stato rilanciato da un gruppo di imprenditori e designer italiani, con un nuovo obiettivo: promuovere una mobilità elettrica e sostenibile sempre più made in Italy.

Trionfale Italmoto: eBike italiana

Nasce dunque nelle officine casertane di Italmoto la nuova Trionfale Titanium Limited Edition, eBike all round di chiara derivazione motociclistica, progettata per la mobilità urbana.

La nuova nata va ad affiancarsi alla sorella maggiore, l’eBike Trionfale il cui design è stato selezionato nel 2023 dall’ADI Design Index. La struttura principale del telaio è realizzata in alluminio con dettagli in titanio che la rendono unica nel suo genere. Ogni esemplare è dotato di una placca in titanio che indica il numero di serie dell’edizione limitata.

La batteria agli ioni di litio da 48V e 20Ah promette un’autonomia fino a 80 km. La ricarica totale impiega 4 ore ed è garantita per 1000 cicli di ricarica completi. Ruote Fat da 24 pollici tassellate e ammortizzatori full anteriori e posteriori. Il motore brushless è di marca Bafang, disponibile da 250W e da 500W. Quest’ultimo pensato per raggiungere velocità fino 45 Km/h che però non è compatibile con il nostro Codie stradale. L’unità motore, abbinata al cambio Shimano a 7 rapporti, eroga alla trasmissione una coppia fluida al minimo intervento sul pedale.

I 3 colori di Trionfale Limitesd 1 di 5

Il display da 5.5’’ (praticamente uno smartphone) Color TFT Smart posizionato sul manubrio in orizzontale consente un controllo intuitivo delle diverse modalità di assistenza. Il sistema di strumentazione offre la possibilità di connettività bluetooth al proprio smartphone, per consentire e tracciare impostazioni e prestazioni. In perfetto stile scrambler, Trionfale Titanium è dotata di sella biposto e pedane posteriori per il passeggero.

Trionfale a rate

Sul sito di Italmoto la Trionfale è già pre ordinabile nella versione con motore da 250 W e in tre colorazioni differenti: arancione, giallo e grigio titanio. Basta versare 150 euro di acconto per avere il 20% di sconto sull’intero costo. Che alla fine è di 2.000 euro. Usando il metodo di acquisto Paypal la cifra può essere dilazionata in 3 rate mensili senza costi aggiuntivi.

Acquistabile anche a rate 1 di 5

La Trionfale Titanium Limited Edition, disponibile in soli 100 esemplari, è secondo l’azienda l’incarnazione della moderna eBike, unendo l’estetica elegante del titanio con linee vintage alla potenza delle tecnologie all’avanguardia, per offrire un’esperienza di guida eccezionale nel pieno rispetto della natura. Dal nostro punto di vista è una bella bici per chi si si vuole godere momenti di relax un po’ cool. Difficile immaginarla come mezzo di trasporto di tutti giorni.

