Triggo EV, il quadriciclo polacco ad assetto variabile

il Triggo EV in modalità di guida in crociera, misura 148 cm di larghezza. Ma a velocità inferiori a 35 km/h un meccanismo trascina le ruote anteriori verso il telaio per una larghezza di 86 cm e un raggio di sterzata di 3,5 m. Perfetto per il parcheggio o le manovre negli stretti spazi cittadini. Tiggo EV pesa 530 kg e ha una massa totale consentita di 750 kg.

Le due modalità (ampia o stretta) sono attivate dal sistema di sterzo a U, affiancato da display che mostrano le immagini delle telecamere laterali. Sopra lo sterzo è colocato il quadro strumenti digitale. Una console di controllo fisica si trova a destra per l’attivazione di altre funzioni di guida.

Il dispositivo di inclinazione arriva fino a 20 gradi, simulando una guida di tipo motocliclistico. Come nella Twizy il passeggero è seduto dietro il guidatore. Entrambi salgono a bordo tramite un’unica porta che si apre sul lato sinistro del veicolo e si richiude premendo un pulsante.

Il veicolo è alimentato da due motori integrati nelle ruote posteriori. Sono alimentati da quattro batterie da 3,5 kWh ciascuna per un’autonomia totale di 140 km, che si possono sostituire in cinque minuti. Lo sterzo è attivato da un sistema drive-by-wire proprietario controllato da computer, già pedisposto per la guida autonoma.

Triggo ha appena presentato un nuovo prototipo di pre-produzione, che sta per essere testato su strade pubbliche. L’azienda (qui il sito) vorrebbe metterlo in commercio dal 2022. L’anni successivo conta di equipaggiare servizi di taxi-robot.