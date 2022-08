Treviso: tolleranza zero per gli abusivi degli stalli elettrici

Tolleranza zero a Treviso per chi parcheggia sugli stalli riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Questi i numeri della Polizia Locale: 21 trasgressori e 10 auto rimosse. Sanzioni anche per i proprietari di auto elettriche che lasciano parcheggiata l’auto a ricarica finita.

Nei giorni scorsi è stata approvata anche un’ordinanza per regolare tempi e modi di ricarica. Segno di una situazione considerata non più sostenibile come si legge sia nelle testate giornalistiche locali sia nell’ordinanza che prevede “divieto di sosta con rimozione coatta” per i veicoli termici.

“Il Servizio di rifornimento dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in – si legge nella norma comunale – risulta saltuariamente ostacolato da un fenomeno di sosta irregolare e prolungata sugli spazi adibiti alle operazioni di ricarica da parte dei veicoli non dotati di motore elettrico, che penalizza e disincentiva l’utilizzo dei veicoli elettrici“.

Nella colonnina fast multe anche di notte

Oltre la multa per gli abusivi termici è prevista quella per gli elettrici. Nell’ordinanza viene chiamata “tariffa disincentivante” e si applica dalle 7 alle 23 ai veicoli che hanno “terminato le operazioni di ricarica da oltre 60 minuti“. C’è una sorta di lasciapassare notturno che non vale per l’unica colonnina fast dove il “disincentivo” viene applicato h24. Nessuna deroga, giustamente. In questo modo si permette la ricarica veloce per chi ha la batteria scarica. Il divieto di sosta, rimozione e sanzioni sono previste dagli articoli 158 e 159 del Codice della Strada.

A Treviso l’infrastrutturazione elettrica è iniziativa nel 2018 e in questi anni Be Charge ha installato 44 colonnine di ricarica mentre il Comune per ogni colonnina ha previsto due stalli di sosta riservati. E’ previsto anche il parcheggio gratuito per i proprietari di auto elettrica.

In provincia la rete per ebike in 22 comuni e in 18 per le auto

La forte attenzione all’elettrico a Treviso città e in provincia non si ferma qui. Il Gal dell’Alta Marca Trevigiana – un’agenzia di sviluppo che gestisce fondi europei – ha finanziato le colonnine per la ricarica delle ebike in 22 Comuni.

Obiettivo? “Favorire lo sviluppo del cicloturismo – si legge nel sito del Gal -. Si punta ad intercettare il turismo ecologico di chi vuole unire l’amore per la bici e per il turismo slow con l’aiuto elettrico“. Come si legge nella testata Oggi Treviso il progetto ha portato, in 18 Comuni su 22, ad installare anche le colonnine per le auto. Tutto bene? Quasi. La gestione comunale sta creando dei problemi e si sta lavorando a una soluzione.

