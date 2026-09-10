Trentino Alto Adige: sconti per le escursioni in barca elettrica



















In Trentino e Alto Adige da anni si punta sull’elettrico con incentivi, dalle auto alle wallbox, ma anche con iniziative per far conoscere la mobilità elettrica: l’e-drive day al Safety Park (Vadena) o gli eTestDays. Si punta anche sul turismo a emissioni zero in acqua. Protagonista l’Azienda per il Turismo Val di Non che offre ai residenti della Valle e della Val di Sole escursioni scontate in kayak e in barca elettrica. Una promozione tutta interna.

Esplorare i laghi in silenzio e senza fumi

I cittadini delle due Valli potranno esplorare con le gole del Lago di Santa Giustina e le insenature del Canyon del Novella usufruendo di uno sconto speciale del 30% sulle escursioni guidate in kayak.

Un programma già sperimentato nel 2025 che nel 2026 porta una novità: i residenti potranno usufruire anche di uno sconto del 20% ogni sabato sul noleggio delle nuove barche elettriche GO GO. «L’iniziativa, lanciata con successo nel 2025, nasce dalla stretta sinergia tra l’ApT Val di Non e gli operatori turistici del lago. Un’opportunità pensata per permettere a chi vive il territorio quotidianamente di godere in prima persona di un’esperienza unica nel suo genere, tra le più amate e prenotate dai turisti in visita in Trentino».

Un turismo pulito, senza gas di scarico

il progetto è il frutto di sinergia pubblico privato che valorizza la fruizione del territorio senza veicoli termici inquinanti e relativo gas di scarico. «Dopo l’ottima risposta dei mesi di giugno e luglio -dichiara Lorenzo Paoli, presidente di ApT Val di Non- siamo felici di riproporre questa agevolazione per tutto il mese di settembre. Offrire ai residenti la possibilità di vivere questa meraviglia a condizioni vantaggiose significa condividere i nostri luoghi con chi li abita, promuovendo un turismo sostenibile, consapevole e profondamente radicato nella comunità».

Il kayak è affermato, ma ora si valorizzano anche le barche elettriche. Si parte con le GO GO: «Sono semplicissime da guidare, silenziose e adatte a chi non se la sente o semplicemente non ha voglia di remare, ma desidera concedersi un momento di relax sull’acqua e godersi il lago in tutta tranquillità».

Questa la caratteristica fondamentale dei natanti spinti da motore elettrico che permettono di rendere accessibile la fruizione del lago ad una platea allargata. Per beneficiare della tariffa agevolata è sufficiente esibire un documento d’identità attestante la residenza al momento della prenotazione o del check-in presso i centri kayak del lago.

La promozione a Molveno: “Qui niente motori a scoppio”

Le barche elettriche sono una soluzione scelta da tempo per i piccoli laghi del Trentino Alto Adige. Abbiamo scritto tempo fa proprio delle GO GO del produttore Gardasolar presenti nei piccoli laghi di montagna. Dove la promozione è basata sull’eco turismo.

«Il lago di Molveno, premiato più volte come lago più bello d’Italia per la qualità delle acque, è un piccolo mare alpino a 864 metri: acqua limpidissima, niente motori a scoppio e le Dolomiti di Brenta come fondale. Viverlo dall’acqua è un’esperienza che vale quanto una salita in quota. Al molo del lido (via Lungolago 19) si noleggiano SUP, canoe singole e doppie, pedalò (anche con scivolo) e silenziose barche elettriche o a remi, senza bisogno di patente». La comunicazione fa leva sull’assenza di motori inquinanti e l’offerta oltre che sui natanti “muscolari” è quella della motorizzazione elettrica.

Con questa iniziativa oltre il sostegno al turismo si punta sulla fruizione in elettrico anche dei residenti.

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