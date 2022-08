Trenitalia e TIER insieme per la mobilità green dei viaggiatori

Al via la partnership tra Trenitalia e TIER per agevolare gli spostamenti sostenibili dei viaggiatori. Previsto un bonus speciale per l’utilizzo di monopattini ed e-bike dell’azienda tedesca una volta scesi dalle Frecce.

Una collaborazione virtuosa, nel segno della mobilità integrata, multimodale e sostenibile.

Questi i presupposti alla base del recente accordo siglato tra Trenitalia e TIER Mobility, azienda leader in Europa nei servizi di micro-mobilità elettrica condivisa.

Una partnership che consente ai viaggiatori delle ‘Frecce’, una volta scesi dal treno, di utilizzare i servizi green proposti dal fornitore tedesco.

Un bonus per semplificare gli spostamenti

L’accordo prevede che chi è in viaggio sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca abbia diritto a 2 sblocchi e 20 minuti di utilizzo gratuito dei mezzi ecologici TIER, monopattini ed e-bikes, nelle 10 città italiane dove è attualmente attivo il servizio sharing (Bari, Milano, Modena, Monza, Palermo, Parma, Reggio, Roma, Trento e Torino).

Si tratta di una sorta di bonus di benvenuto pensato esclusivamente per chi non è già cliente TIER, che permette al viaggiatore/pendolare di semplificare i propri spostamenti, raggiungendo la destinazione in maniera più rapida e a zero emissioni.

Per accedere alla promozione basta registrarsi sull’app di TIER, inserendo il codice FRECCIAROSSA nella sezione “sconti e promozioni”. Il bonus è annuale ed è valido fino a luglio 2023.

TIER sempre più leader europea

Fondata nel 2018, TIER ha sede a Berlino. In pochi anni si è espansa rapidamente: attualmente opera in 22 Paesi europei e anche in Medio Oriente, per un totale di oltre 240 città.

In Italia si è consolidata per ora in 10 città, fornendo una gamma completa di veicoli elettrici leggeri, come i monopattini e le biciclette. Fa servizi sharing anche con alcuni e-scooter.

“Siamo orgogliosi di questa importante partnership – ha dichiarato Saverio Galardi, General Manager Italia di TIER – Trenitalia e TIER rappresentano due eccellenze nei loro rispettivi settori. Da oggi le nostre forze sono unite per offrire un sistema di trasporti integrato e ad impatto zero nelle maggiori città italiane. Il treno è il mezzo sostenibile per eccellenza e, se uniamo al viaggio sulle Frecce anche la micromobilità elettrica, possiamo realizzare una autentica mobilità sostenibile“.

—> Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it